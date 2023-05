Santos x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer o Coritiba, o Bahia tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (10), o time baiano encara o Santos. A partida será na Vila Belmiro, pela 5ª rodada. Diante do alvinegro, o Esquadrão tentará o terceiro triunfo seguido. A equipe inicia a rodada na 9ª colocação, com seis pontos. O Santos é o 14º, com 4. Para o confronto, o técnico Renato Paiva não terá o atacante Vitor Jacaré. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Cicinho deve ser o substituto. Confira as informações sobre a partida.

Transmissão:

Santos x Bahia terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay per view. A partida começará às 19h.

Prováveis escalações:

Santos: João Paulo, Nathan, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Lucas Braga. Técnico: Odair Hellmann.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Cicinho, Yago, Thaciano, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Arthur Sales. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Wagner do Nascimento Magalhães (RJ). Ele será auxiliado por Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).



VAR: O árbitro de vídeo será Rafael Traci (SC).