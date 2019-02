São Caetano: PM prende traficante que escondia cocaína na casa da avó

Túlio Oliveira de Amaral Dias, 32 anos, foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (18), por integrantes da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá), com 140 pinos e 68 trouxinhas de cocaína, além de um saco plástico, com uma quantidade de pinos ainda sem a droga, num condomínio localizado na rua Aristóteles de Góes, no bairro de São Caetano.

A 9ª CIPM foi acionada pelo Disque-denúncia da unidade, com informações que Túlio – já com registros policiais por agressão à mulher e tráfico de drogas – e um parceiro estavam vendendo drogas no bairro. A polícia foi até ao local apontado e os criminosos, quando perceberem a aproximação policial, correram para um dos prédios próximos.

“Fizemos uma varredura e notamos que um dos bandidos entrou num apartamento, que depois ficamos sabendo que era de sua avó”, disse o comandante da unidade, major José Raimundo Barros Oliveira, explicando que, após a revista, “descobrimos que era lá que ele mantinha as drogas”.

Preso em flagrante por tráfico de drogas, Túlio e o material apreendido foram encaminhados para a 4ª Delegacia (São Caetano). Ainda de acordo com o major, o Disque-denúncia da companhia está à disposição para qualquer tipo de informação ou denúncia, mantendo-se total sigilo, através dos números (71) 3117-2513 ou 9 9611-0299.