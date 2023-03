São Francisco do Conde celebra 85 anos com shows e competições esportivas

A cidade de São Francisco do Conde completou 85 anos de emancipação política nesta quinta-feira (31). A data foi celebrada com uma programação especial, incluindo um Ato Cívico, competições esportivas, entrega de novos equipamentos de saúde e um show gratuito do cantor Pablo.

A comemoração começou pela manhã, com o hasteamento das bandeiras de São Francisco do Conde, da Bahia e do Brasil. O ato aconteceu na Praça da Independência, com a presença do prefeito da cidade, Antônio Calmon e outras autoridades.

Após o Ato Cívico, foi realizada a inauguração do novo posto de saúde da cidade. A Unidade de Saúde da Família fica localizada no bairro de Nova São Francisco. Além disso, foram entregues 10 ambulâncias, três Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) móveis e dois odontomóveis.

Na ocasião, o prefeito adiantou as entregas que ainda estão por vir. “A exemplo da requalificação da orla marítima, da Praça da Independência, da construção da estrada que ligará São Francisco do Conde a Santo Amaro. Não vou parar por aqui e vou precisar da ajuda de cada um de vocês para construirmos uma cidade cada vez melhor”, destacou.

O esporte e lazer também foram incluídos na festa. Dezenas de franciscanos se reuniram na para percorrer os 5km da Corrida da Emancipação. Outro tanto de gente compareceu à Corrida das Canoas, também conhecida como Regata José Aleixo da Cruz. Os melhores na competição foram premiados com troféus.

Para muitos moradores, no entanto, o melhor ficou para o final, com apresentação do cantor de arrocha, Pablo. O show teve início às 22h, na Orla Marítima da cidade. Antes do artista também se apresentaram os André Luiz e o grupo The Roots Reggae.

Nas redes sociais da prefeitura, os franciscanos fizeram questão de demonstrar a emoção pelo momento. “Minha cidade meu orgulho! Orgulhosa de ser franciscana”, comentou uma internauta. A programação musical ainda segue até amanhã, com a apresentação do cantor Léo Santana, Grupo D’Quatro e Samba de Maromba.

Programação

19h - Samba de Maromba

20h - Grupo D’Quatro

22h - Léo Santana