São Francisco do Conde celebra 85 anos  de emancipação política com olhar para o futuro

Hoje, o município de São Francisco do Conde comemora 85 anos de Emancipação Política. A data será celebrada com uma programação especial, a partir das 8h, acontecerá um Ato Cívico, na Praça da Independência, com o hasteamento das bandeiras, pronunciamentos oficiais e execução dos hinos.

Além do Ato Cívico, para comemorar essa data importante, a Prefeitura entregará aos franciscanos a Unidade de Saúde da Família, do bairro da Nova São Francisco e fará uma programação especial que contará com as tradicionais Corrida de Emancipação e Corrida/Regata de Canoas José Aleixo da Cruz e shows dos cantores Pablo e Léo Santana.

Dia 30, quinta-feira

- Ato Cívico na Praça da Independência;

- Inauguração da Unidade de saúde da Família da Nova São Francisco;

- Entrega à população de 10 ambulâncias, 2 UTIs móveis e 2 Odontomóveis;

- Show de Pablo na orla marítima.

Dia 31, sexta-feira

- Entrega da unidade de Saúde da Família do Bairro do Madruga e assinatura da ordem de serviço para a pavimentação, drenagem e sinalização da estrada do Madruga e Vencimento;

- Queima de fogos e show de Léo Santana na orla marítima.





Belezas naturais, gente e legado

São Francisco do Conde guarda um grande patrimônio do Brasil Colonial

Terceiro município do Recôncavo Baiano, São Francisco do Conde guarda um grande patrimônio do Brasil Colonial. A cidade é rica em sobrados, igrejas e engenhos, construídos durante a administração portuguesa no país. A arquitetura imponente é um convite para um passeio ao século XVI, relembrando e mantendo viva uma parte importante da história do Brasil. O município se localiza em uma área na qual ainda se preserva reservas de Mata Atlântica e riquíssimos manguezais, contribuindo para a biodiversidade da região.

História

Em 1618, por ordem do Conde de Linhares, foi construído no alto de um monte, no Recôncavo Baiano, um convento e uma igreja, onde, mais tarde, surgiria a cidade de São Francisco do Conde, em 1698.

O nome homenageia o padroeiro da cidade e o conde Fernão Rodrigues, que herdou o terreno do 3° governador-geral do Brasil, Mem de Sá. A região onde fica a cidade foi conquistada pelo império português através de guerras travadas contra os índios que viviam nas margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe.

Economia

No passado, a riqueza da cidade se baseava nas plantações de cana de açúcar que deram início ao desenvolvimento econômico da área. Hoje, a extração, o refino e o processamento de petróleo são as principais atividades econômicas da região.

Em 1947 foi descoberto o petróleo no local e, desde então deu-se início a um novo ciclo econômico, com a exploração e o refino do petróleo e a inauguração da Refinaria Lanulpho Alves (RLAM), em 1950, situada no distrito de Mataripe, tendo sido a primeira refinaria pública instalada no Brasil.

Refinaria Lanulpho Alves (RLAM)

Cultura

A diversidade de etnias que ajudou a construir São Francisco do Conde culturalmente está presente no cotidiano da cidade. As palmeiras imperiais, símbolo da administração portuguesa, estão por toda parte, as construções coloniais são majestosas e conservam a memória da região.

Os Tupinambás e os Caetés Negros deixaram de legado, entre outras coisas, uma rica gastronomia. O mingau de farinha de milho, a tapioca e o preparo do peixe assado na folha de bananeira são exemplos dessa herança. A habilidade com a pesca e a técnica das mulheres marisqueiras também surgiram com os primeiros habitantes da região.

São Francisco do Conde possui uma história riquíssima e que se confunde com a história do Brasil. A cidade é única e consegue reunir história, cultura e a tranquilidade típica do Recôncavo Baiano em um só lugar.

De vila à cidade

Foram valorosos os motivos que elevaram a categoria de Vila de São Francisco da Barra do Sergi do Conde a cidade, como a gloriosa ação da vila na Revolução dos Alfaiates (1798), durante a campanha da Independência da Bahia e do Brasil (1823), destacando-se o heroísmo dos seus filhos, desde os mais humildes até os que possuíam as mais altas patentes, como o capitão-mor Joaquim Ignácio de Siqueira Bulcão, Alexandre Gomes de Argolo Ferrão (Barão de Cajaíba), índios, negros e brancos pobres, dentre outros personagens locais.

Esses acontecimentos tornaram-se justificativas importantes para a preparação de um documento elaborado pelo então diretor do Arquivo Público do Estado da Bahia, pesquisador incansável da história baiana e geral, em 1930, propondo ao então interventor federal, o Dr. Leopoldo Afrânio Bastos do Amaral, que em uma homenagem à Vila de São Francisco da Barra do Sergi do Conde e ao digno e líder franciscano, Joaquim Ignácio de Siqueira Bulcão, fosse designado o nome da cidade como “Siqueira Bulcão”.

No entanto, a indicação não foi aprovada e somente em 1938, pelo Decreto Estadual nº 10.724, de 30 de março daquele ano, a vila tornou-se cidade. O artigo 3º do Decreto Lei Federal nº 311, de 2 de março de 1938, determinava: “a sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o nome de São Francisco do Conde, ficando pelo artigo 4º do mesmo diploma legal reservada a denominação de vila para a sede dos distritos.

Referência bibliográfica: PEDREIRA, Pedro Tomás. Notícia Histórica de São Francisco do Conde. Salvador. Estudos Baianos





Emancipação política, desenvolvimento e compromisso com os franciscanos

Desenvolvimento é a palavra que marca os 85 anos de Emancipação Política de São Francisco do Conde. A Prefeitura investe em obras de infraestrutura por toda a cidade, visando proporcionar mais qualidade de vida aos franciscanos, foram realizadas obras de recapeamento asfáltico, calçamento, passeios públicos, construção de novas vias de acesso, obras de contenção, de requalificação nas escolas municipais, prédios públicos, quadras poliesportivas e unidades de saúde.

A prefeitura tem desempenhado um trabalho diário para cuidar da cidade e, acima de tudo, prezar pelo desenvolvimento e bem-estar dos franciscanos. A gestão municipal cumpre a missão de contribuir para o desenvolvimento do município, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO DO GURUGÉ

REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS

REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO DO MONTE RECÔNCAVO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DA BAIXA FRIA - CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO FALCÃO