São João Ao Vivo: CORREIO transmitirá dois programas

Para animar os baianos que estão sentindo falta dos festejos juninos, cancelados pelo segundo ano consecutivo, o CORREIO traz o São João no Correio Ao Vivo. Vai ter conversa sobre a história e a gastronomia da festa, participação dos leitores e várias atrações musicais nos dias 22 e 24 de junho. Zelito Miranda, Adelmário Coelho, Leo Macedo da Estakazero e Fulô de Mandacaru são alguns dos confirmados nas transmissões, que acontecerão pelo Youtube, Instagram e Facebook do jornal.

“Esse é mais um São João afetado por esse clima pandêmico, de tantas dificuldades. Então, temos que nos aliar para produzir a positividade. A parceria com o CORREIO é muito bacana, porque é uma oportunidade de chegar a mais pessoas nessa data, tão importante e forte para o povo nordestino”, diz Zelito Miranda.

A editora-chefe do jornal, Linda Bezerra, explica que é esse o intuito da programação. “A ideia é justamente restabelecer um pouco da alegria”, diz.

O dia 22 é o Esquenta Junino, no qual Zelito se apresentará junto com Adelmário Coelho, Virgílio, Wado Marques, Verlando (do grupo Flor Serena) e Del Feliz. Já no dia 24, é a vez de Fulô de Mandacaru, Léo da Estakazero, Cicinho e Juli de Assis, Targino Gondim e Bete Nascimento.



“Este ano, além de música, estamos trazendo um pouco de história e gastronomia. No dia 22 é o Esquenta, no dia 24 é o do Arraiá Digital e é importante ressaltar que todo mundo pode participar do São João do Correio, enviando fotos os vídeos e vamos colocar nos nossos programas, gerando uma interação massa”, explica a gerente de marketing do CORREIO, Marta Salmeron.

O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.