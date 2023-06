São João do Centro Histórico começa neste sábado (10); veja programação completa

Começa neste sábado (10) o São João do Centro Histórico, com shows diários gratuitos nos palcos do Largo do Pelourinho, Cruzeiro do São Francisco (Estação de Forró São João), Praça da Sé (Estação de Forró São Pedro) e Largo do Santo Antônio Além do Carmo (Coreto Musical Santo Antônio). Nessa edição haverá ainda apresentações de forró pé de serra no Mercado de São Miguel.

Ao todo serão 48 shows com artistas como Targino Gondim, Adelmo Casé e Negra Cor, o Oratório de Santo Antônio de Keiller Rêgo e muito forró pé de serra com as bandas e grupos Trio Anarriê, Chita Fina, Trio Buruá, Geraldo Pita e Alvorada Nordestina, Pedro Paes, Banda Sextando, Forró Bambu, Trio Nazaré, Zé de Tonha, Luciano Sanfoneiro, Zeu Lobo, Val Gonzaga, Rosa Bahiana, Sejuntô, Flor de Imbuia, Forró Fissura, Forró Tabuleiro, Trio Forró Dendê e Banda Sextando.

Programação do Largo do Pelourinho

Dia 10 de junho

16h30 às 20h – Val Gonzaga

Dia 11 de junho

17h às 18h30 – Maestro Keiler Rêgo Oratório de Santo Antônio

Dia 12 de junho

16h às 18h – Flor de Imbuia

18h30 às 20h30 – Negra Cor - Show Tributo a Gonzagão e Dominguinhos

Dia 13 de junho

16h às 18h – Geraldo Pita e Alvorada Nordestina

Dia 14 de junho

16h30 às 20h – Luciano Sanfoneiro

Dia 15 de junho

16h30 às 20h – Zé de Tonha

Dia 16 de junho

16h30 às 20h – Forró Fissura

Dia 17 de junho

16h30 às 20h – Forró Bambu



Dia 18 de junho

16h30 às 20h – Pedro Paes

Programação Estação de Forró São João – Cruzeiro do São Francisco

Dia 10 de junho

19h às 21h – Rosa Bahiana

Dia 11 de junho

18h às 21h – Zé de Tonha

Dia 12 de junho

18h às 21h30 – Zéu Lobo

Dia 13 de junho

18h às 21h30 – Trio Buruá

Dia 18 de junho (dois shows)

18h às 19h30 – Chita Fina

20h às 22h – Trio Anarriê

Programação da Estação de Forró São Pedro – Praça da Sé

Dia 17 de junho

17h às 20h – Zéu Lobo

Dia 18 de junho

17h às 20h – Trio Nazaré



Dia 19 de junho

17h às 20h – Trio Forró Dendê

Dia 20 de junho

17h às 20h – Trio Buruá



Dia 21 de junho

17h às 20h – Forró Tabuleiro

Dia 22 de junho

17h às 20h – Val Gonzaga

Dia 23 de junho

17h às 20h – Geraldo Pita e Alvorada Nordestina

Dia 24 de junho

17h às 20h – Forró Fiissura

Dia 25 de junho

17h às 20h – Luciano Sanfoneiro

Programação do Coreto Musical Santo Antônio – Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Dia 10 de junho

17h30 – Pedro Paes

21h30 – Banda Sextando

Dia 11 de junho

17h30 – Trio Nazaré

21h30 – Zé de Tonha

Dia 12 de junho

17h30 – Oratório de Santo Antônio – maestro Keiller Rêgo

21h30 – Luciano Sanfoneiro

Dia 13 de junho

17h30 – Zeu Lobo

21h30 – Val Gonzaga

Dia 14 de junho

18h – Sejuntô

Dia 15 de junho

18h – Chita Fina

Dia 16 de junho

18h – Flor de Imbuia



Dia 17 de junho

18h – Forró Fissura

Dia 18 de junho

19h – Targino Gondim

Dia 19 de junho

18h – Luciano Sanfoneiro

Dia 20 de junho

18h – Zé de Tonha

Dia 21 de junho

18h – Zeu Lobo

Dia 22 de junho

18h – Trio Buruá

Dia 23 de junho

18h – Forró Fissura

Dia 24 de junho

18h – Geraldo Pita e Alvorada Nordestina

18h – Banda Sextando

Programação do Mercado de São Miguel

Dia 17 de junho

15h às 18h – Geraldo Pita e Alvorada Nordestina

