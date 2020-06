São João do CORREIO: Zelito Miranda e Adelmário Coelho comandam lives

Depois de muito forró ao som de Fulô de Mandacaru, Del Feliz, Estakazero e Flor Serena, o projeto São João do CORREIO entra em sua terceira - e última - semana. Mas nada de desanimar: ainda tem muita música boa para curtir. Zelito Miranda comandará a live desta sexta-feira (19) e, no sábado (20), será a vez de Adelmário Coelho.

Assim como nas transmissões anteriores, os shows virtuais acontecem às 19h, no YouTube do CORREIO. As apresentações têm como objetivo animar esse mês de junho e ajudar a matar a saudade do São João, tão diferente neste ano de 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas o projeto vai além e traz um lado solidário.

Durante as lives, é possível contribuir com a ONG Corrente do Bem, que trabalha com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Neste período de isolamento social, a instituição está comprando e distribuindo cestas básicas em Salvador e na Região Metropolitana, como nas localidades do Bairro da Paz, Calabar, Lobato, Narandiba, Pernambués, entre outros.

Quem quiser ajudar, porém, não precisa esperar as transmissões. O espaço está aberto para quem quiser contribuir. Basta clicar aqui ou apontar a câmera para o QR Code abaixo.

As lives, aliás, estão sendo realizadas na casa dos artistas, com uma equipe enxuta, para não colocar ninguém em risco. Parceira do projeto, a ITS Brasil está dando o suporte tecnológico. Não quer perder as apresentações? Então se inscreva no canal do CORREIO no YouTube.

Próximas lives:

Dia 19 - Zelito Miranda

Dia 20 - Adelmário Coelho