São João do Pelourinho divulga programação

Principal opção para quem vai curtir o arrasta-pé em Salvador, o São João da Bahia 2019, no Pelourinho, divulgou nesta terça (11) as atrações da festa deste ano, que acontece de 20 a 24. Entre os destaques, está um dia dedicado as mulheres, com o tema Respeita as Minna, que acontecerá na sexta (21) . Neste dia, a partir das 18 h, as vozes femininas vão dominar os palcos espalhados pelos largos do Pelourinho, Tereza Batista, Quintas Berro d´Água, Pedro Arcanjo e do Cruzeiro de São Francisco, tendo como destaque a cantora Elba Ramalho.

Uma das referências do forró no Brasil, Elba Ramalho será o destaque do show, que acontece no Largo do Pelourinho e será aberto pela Orquestra Popular da Bahia. Jeanne Lima é a segunda apresentação da noite. Jeanne vai levar para o público um repertório com o melhor do forró, incluindo sucessos da carreira, além de clássicos da Limão com Mel e de artistas como Marilia Mendonça, Luísa Sonza e Anitta.

Depois de Elba Ramalho será a vez da Colher de Pau dar o tom. Com nova vocalista, Samara Souto, a banda é dona de canções como Beijar é Bom, Janaína, Amore Mio e Natalie. Ao todo são 11 CDs, sendo três deles gravados “ao vivo” em Salvador, Porto Seguro e Campina Grande..

A noite termina ao som de Marcia Short, que fará um show especial para a festa junina. Com mais de 30 anos de carreira, a cantora apresentará clássicos do forró de nomes como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Trio Nordestino e Elba Ramalho com arranjos inspirados na sua trajetória musical.

No Largo Tereza Batista, a programação conta com Rebeca Tarique, Lara Amelia, Cole Comigo, Mariana Fagundes e Cris Mel. No Quincas Berro d´Água, nomes como Julie de Assis, Cida Martinez, Nadia Maia e Maira Cajé. A grade do Pedro Arcanjo conta com Walquiria Santos, Menina Forrozeira, Geovana e banda, Gabriela Moraes e Odilani e Vitoria.

No Largo do Cruzeiro de São Francisco, a Sala de Reboco, um espaço para dançar e aprender os passos do forró, terá a animação de Lore Improta, Gabriela Freire, Ellen Wilson, Bella Flor, Fernanda Portirio e Alessandra.

A programação do São João de Paripe acontece nos dias 22 e 23 de junho.