São João em Salvador terá grande show de Samba Junino no Dique

O fim de maio se aproxima e o clima junino vai tomando conta da cidade. E quem quer curtir a festa esse ano em Salvador, pode se preparar porque os festejos começam no dia 1º de junho. A programação foi divulgada nesta segunda-feira (22), pela prefeitura.

A programação dará destaque ao samba junino, tradicional em Salvador. No dia 25 de junho, será realizado um grande show no Dique do Tororó. "Na Bahia, o São João é mais tradicional no interior. Em salvador, temos o samba junino com muita força, nos bairros de Brotas, Engenho Velho, e estamos mobilizando esses grupos para fazer um carnaval junino, no Dique, os grupos vão se apresentar no entorno do Dique", explicou o prefeito Bruno Reis.

Além disso, a expectativa é reunir cerca de 400 mil pessoas no Centro Histórico, que deve virar uma "cidade junina". A área de festas inclui a Praça Municipal, Praça da Sé, Terreiro de jesus, Cruzeiro de São Francisco, Praça da Cruz Caída, Largo do Pelourinho, Santo Antônio Além do Carmo, Saúde e Mercado de São Miguel.

A programação terá a trezena de Santo Antônio, que começa no dia 1º, na Paróquia de Santo Antônio. Entre os dias 9 e 13, trios de pé de serra vão se apresentar das 17h30 às 20h e das 21h30 a 0h. Do dia 10 a0 13, será realizada a quermesse de Santo Antônio, unindo a Feira da Sé do Instituto ACM e as barracas da comunidade local.

Entre os dias 11 e 13, será o tríduo de Santo Antônio do artista Rodrigo Guedes. No dia 12, Dia dos Namoradoes, vai acontecer um correio elegante nas ruas do bairro. No dia 13, quando se comemora o dia do santo, haverá a procissão que sairá às 17h30 da Paróquia. Depois, será realizada uma missa campal, às 18h30.

A programação está dividida em circuitos. O "Pra lá de bão", é gratuito. Já o “Pra Ficá Mió”, realizado por instituições públicas e privadas, com ingressos a preços populares.

Ao todo serão realizadas 330 ações, em 142 pontos ativados públicos e privados, com a participação de 120 estabelecimentos comerciais. Serão criados 825 postos de trabalho direto, 612 artistas serão contratados e 40 guias de turismo credenciados trabalharão.

"Prá lá de Bão" (gratuito):

Praça Municipal – Tenda Bem Vindo ao São João do Centro Histórico – de 10 a 25 de junho, das 10h às 17h - onde os visitantes serão recepcionados pelos guias turísticos credenciados pelo SINGTur, que ofertarão passeios e walking tours com preços tabelados.



Praça da Cruz Caída – Arena Arromba Chão – De 16 a 25 de junho, às 20h, apresentação de quadrilhas juninas de Salvador. Esta ação recebe o apoio da FGM.

Praça da Sé – Estação São Pedro – De 16 a 25 de junho – com feira tradicional de artesanato, das 10h às 19h e apresentações de trios pé de serra, das 17h às 20h.

Terreiro de Jesus – Barracas de Brincadeiras Juninas – De 17 a 25 de junho, das 15 às 19h - espaço reservado para abrigar todas as brincadeiras típicas do São João, como arremesso de argola, pescaria, boca do palhaço, rabo do burro, touro mecânico, tomba latas, cama elástica e a Barraca do Beijo.

Cruzeiro de São Francisco – Estação São João – Dias 10,11,12,13,17 e 18 de junho, às 18h - com apresentações de trios de forró pé de serra da cidade.

Largo do Pelourinho – Merendas de Dona Flor - De 10 a 18 de junho, das 14h às 20h – projeto em parceria com a Fundação Casa de Jorge Amado, com apresentação de trios pé de serra, gastronomia típica, literatura e poesia.

Largo do Santo Antônio Além do Carmo – Coreto Musical Santo Antônio – De 14 a 25 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade - Feira da Sé – De 14 a 25 de junho, a partir das 14h - Idealizada pelo Instituto ACM, reúne moda, gastronomia e artesanato.

No Bairro da Saúde – Estação Gonzagão – De 23 a 25 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade – Carroçada – dias 24 e 25 de junho, ação itinerante que promove o tradicional casamento do jegue com a jumenta alegóricos.

Na Baixa dos Sapateiros – No Mercado de São Miguel – Estação São Miguel – Dias 17 e 18 de junho, às 18h - apresentações de trios pé de serra da cidade.

Do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo

Trilha das Artes – Todos os dias – das 10h às 22h – 10 artistas do Centro Histórico, que têm ateliês e galerias no local, irão produzir uma obra inédita com o tema “Santas Artes”, homenageando um dos santos juninos. As três obras eleita pelo público, que votará através das redes sociais, serão premiadas.

Circuito Pra Ficá Mió”

Rota Gastronômica Sabores do Interior – Bares e restaurantes do Centro Histórico (bares e restaurantes do Pelourinho, Saúde, Santo Antônio Além do Carmo e Mercado de São Miguel) desenvolverão menus especiais, temáticos, com preços também especiais, para oferecer aos visitantes. O tema deste ano é “Os Sabores do Interior Direto na Capitá”. Haverá premiação para o bar ou restaurante com a decoração mais bonita. Participam 55 estabelecimentos.