São João em versos de poesia e letra de música

Na véspera de São João, umas das festas populares mais aguardadas pelos nordestinos, o poeta declama os versos que fazem qualquer um entender a paixão regional pela data: "São João é o Natal do nordestino", sentencia. É fogueira, bolo de aimpim, milho e amendoim. E é forró, gênero musical que dá um clima todo especial ao período junino, quando as temperaturas baixam e o jeito é se esquentar ao lado de alguém dançando o famoso passo dos "dois pra lá, dois pra cá". Nada melhor, que um clássico de Gonzagão cantando por um trio de forró para fazer todo mundo sair do lugar.

No último episódio da a websérie especial São João na Estrada, o São João aparece em em versos de poesia e letra de música, revelando toda a riqueza cultural da tradição.

