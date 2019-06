São João na Estrada: conheça curiosidades e veja tudo sobre a festa de Amargosa

Primeiro dia do mês de junho, e quem é apaixonado por São João já começou a contagem regressiva para a festa. Mas e quando uma cidade inteira se prepara para esse momento? No interior da Bahia são muitos os destinos que que têm nos festejos juninos o seu maior produto turístico.



A partir de hoje, o CORREIO cai na estrada e acompanha os preparativos para a festa em cinco cidades: Amargosa, Cruz das Almas, Mucugê, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim. Aos sábados e às quartas-feiras, publicaremos reportagens contando a história da festa em cada um delas. Histórias que se cruzam para fortelecer uma das maiores tradições culturais do Nordeste, e que sempre esteve presente na cobertura do jornal em seus 40 anos. Nossa viagem não para por aqui. No site, tem conteúdo extra de fotografia, vídeo e texto, e nas redes sociais é só marcar a hashtag #chegandojuntonointerior.

Decoração é ponto forte da festa em Amargosa (Foto: Marco Peixoto/ Divulgação)

Primeira parada

Localizada no Vale do Jiquiriçá, a pouco mais de 240 km de Salvador, Amargosa é um dos destinos mais procurados para o São João.“Você não passa, por Amargosa. Você vem ou não vem. E quando você vem, vem amar e gozar”, diz com orgulho o músico Peu Meurray, um dos filhos ilustres da terra.



A fama se justifica e tem dado resultados. Frequentemente eleita como uma das dez melhores cidades do Nordeste para curtir o São João, Amargosa ocupa lugar de destaque ao lado de destinos como Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) - mesmo tendo apenas seis dias oficiais de festejos.



No dia 19, quando também se comemoram os 128 de emancipação da cidade, a Praça do Bosque já recebe apresentação de quadrilhas e de outros grupos locais. Até o dia 24, passam pelo palco principal nomes como Geraldo Azevedo, Xand Avião, Targino Gondim, Estakazero, Dorgival Dantas e Marília Mendonça.



O espaço de cerca de 29 mil metros quadrados ainda contempla um palco alternativo, onde se apresentam artistas e bandas da região; um palco com trio nordestino e a Vila São João, que reúne produtos de artesanato local e comidas típicas. A ideia é que haja sempre alguma atividade musical, fazendo com que o público se movimente para fomentar o comércio dos produtos locais expostos.

Geraldo Azevedo, Marília Mendonça, Xand Avião, Dorgival Dantas e Targino Gondim são destaque da programação do São João de Amargosa; eles se apresentam gratuitamente na Praça do Bosque entre os dias 19 e 24 de junho (Foto: Divulgação)

Para o publicitário Gabriel Falcão, 40 anos, essa é a grande vantagem do São João de Amargosa em relação a outros destinos do estado. “O bacana é que o que você tem o que fazer o dia inteiro. A cidade tem um clima legal, aprazível, com temperatura beirando os 18°C. É uma cidade bonita, arborizada. A decoração é imbatível, e as pessoas são muito legais. Amargosa, assim como Senhor do Bonfim, foi pioneira no negócio de aluguel de casa. Nos anos 2000, quando não existia aplicativo para isso, as pessoas já deixavam a casa com cama, lençol, geladeira, com tudo, para os turistas que iam curtir o São João lá”, recorda Gabriel, que por duas vezes curtio a festa em Amargosa, e deve ir esse ano novamente.

Localizada no Vale do Jiquiriçá, a pouco mais de 240 km de Salvador, cidade é conhecida pela natureza exuberante e pelo clima ameno, que em junho tem média de 18°C (Foto: Diego Morais)

Quem também não abre mão de estar lá é o psicólogo Vinicius Santos, 25 anos. Desde adolescente, ele viaja com a família para a cidade. “Minha família é toda de lá, e antes já existia essa tradição. A partir de 2010 passamos a ir com mais frequência. Esse será o meu sexto ano”, conta, ao ressaltar que outras 20 pessoas devem viajar com ele. Por conta disso, além da casa dos parentes, eles costumam fretar uma van ou ônibus, e também alugar casas pelo centro da cidade. Mesmo com toda organização, nem sempre é possível evitar a agonia. “Já cheguei a ficar 10 horas na estrada por conta de um acidente com outro veículo na estrada”, lembra, ao enfatizar que sempre é bom partir rumo à cidade o mais cedo possível por conta dos recorrentes engarrafamentos.



Mudanças

Quem acompanha há anos a festa na cidade, tem percebido mudanças. Vinicius constata que apesar de hoje a festa ter menos dias, a qualidade aumentou. “O São João desse ano é a prova disso. Basta ver as atrações, a grade está muito bem distribuída”, elogia.

Gratuito, Arrasta-pé da Zona Rural, comandado por Peu Meurray há 16 anos, atrai multidão no dia 24 (Foto: Marco Peixoto/ Divulgação)

Para Dila Lomanto, coordenadora geral do evento, o São João de Amargosa se transforma a cada ano sempre prezando pela manutenção das tradições juninas. O desafio é aliar o clima de interior a uma festa com total estrutura e segurança. “Cerca de R$ 16 milhões giram a economia local, gerando mais de 500 vagas temporárias, incluindo os profissionais envolvidos com a decoração, que realmente é um dos nossos maiores atrativos”, afirma.

O tema deste ano é O São João dos Encontros. “Nossa decoração vem para celebrar os casais que se formam, as famílias e amigos que se reúnem em Amargosa no período junino. Aproveitamos para trazer uma pitada da linguagem das redes sociais para nossa festa, de modo a contemplar essa turma jovem que está muito antenada com a internet e que é um dos nossos públicos mais cativo. Transformamos a Praça do Bosque em uma mini cidade com casinhas de pau a pique onde os turistas podem comprar artesanato e itens da culinária local e uma réplica da nossa catedral que é o cenário perfeito para fotos. As pessoas conseguem mergulhar no clima junino através da nossa decoração, como se vivenciassem os cenários descritos nas músicas tradicionais de forró”, adianta.



Destaques

Por isso, um dos grandes atrativos da festa é o Forró do Piu Piu, que este ano chega à sua 23ª edição e promete lotação máxima. Estão na grade do evento, que segue sendo realizado na Fazenda Colibri, nomes como Léo Santana, Zé Neto e Cristiano, Lambassaia, Forró do Tico e Wesley Safadão.

Wesley Safadão: sexta vez no Forró do Piu Piu, uma das festas mais badaladas do São João da Bahia (Foto: Sércio Freitas/ Divulgação)

Para o responsável pelo evento, Diego Lomanto, é importante que haja uma parceria com o poder público, pois o evento fortalece o destino e a cidade é a grande estrela do São João. “A gente pensa o São João em conjunto, e isso é muito importante para formular uma boa grade”, diz Lomanto.



Outro evento imperdível da cidade é o Arrasta-Pé da Zona Rural, que no dia 24 de junho toma as ruas da cidade com um trio elétrico patrocinado pela prefeitura. Esse é o 16º ano consecutivo em que o evento acontece. Das últimas vezes, levou para cima do trio convidados especiais, como Magary Lord, Seu Jorge e Saulo. "Essa participação é sempre uma surpresa, mas o Peu quer falar que o Arrasta-pé é domínio público. A surpresa é a alegria da festa, é pipoca junina, sem camisa. Essa obrigação compromete muito o projeto", admite, sem dar pistas se vai convidar ou não alguém para essa edição.

(Foto: Marco Peixoto/ Divulgação)

Uma coisa é certa: "a festa é raiz", mesmo com a presença de um trio elétrico puxando o cortejo. É que desde que a festa cresceu, só um equipamento desse porte para fazer propagar o som entre a multidão. No repertório, só clássicos juninos. Pneus retirados do lixo são transformados em zabumba, dando continuidade ao projeto sociocultural e ambiental do músico, que também arrecada alimentos para doar aos moradores da zona rural.

"Nascido, criado e vivido" em Amargosa, Peu Meurray também é daqueles que aguarda o São João da cidade o ano inteiro. "A necessidade de economia criativa é muito grande e importante, e o São João é um pico disso. Todo mundo se reiventa dentro de seus empregos e trabalhos. Amargosa segue crescendo dentro disso, e hoje é uma vitrine. As bandas que se apresentam aqui estouram em qualquer lugar depois", diz o músico, que tem aproveitado o clima da cidade, antes de fazer uma breve turnê pela Europa e voltar às vésperas do arrastão.

#chegandojuntonointerior

(Foto: Marco Peixoto/ Divulgação)

Como chegar

Saindo de Salvador, é só seguir pela BR-324 até a altura da rodovia que liga a Bahia ao Rio de Janeiro. Já na BR-101, vá até o município de Santo Antônio de Jesus. Depois, pegue rodovia estadual BA 026 até Amargosa. Todo o percurso é de 240 km. Outra possibilidade é ir por Feira de Santana, via BR-116.

Não deixe de ver

A Vila Junina, o Arrasta-pé da Zona Rural de Peu Meurray, o Forró do Piu Piu, a decoração da cidade e a festa gratuita na praça

Cidades próximas

Santo Antônio de Jesus, Elísio Medrado, Laje, Cravolândia, Milagres, Mutuípe, Santa Inês, São Miguel das Matas, Ubaíra e Itiruçu





Confira a programação:

19/06

Ainda sem atrações confirmadas

20/06

Flor Serena

Megaxote

Geraldo Azevedo

Del Feliz

21/06

Bando Farinha de Guerra

Forró do Tico

Maciel Melo

Xand Avião



22/06

Oficina do Forró

Targino Gondim

Seu Maxixe

Estakazero

23/06

Júlio César

Chambinho

Colher de Pau

Dorgival Dantas

24/06

Lara Amelia

Júnior Bastos

Marília Mendonça

Estrela Baiana





Serviço:

São João em Amargosa

Quando: 19 a 24 de junho

Onde: Amargosa

Horário: 19h

Entrada: gratuita



Forró do Piu Piu

Quando: 23 de junho, 17h

Onde: Fazenda Colibri, em Amargosa-BA

Atrações: Léo Santana, Zé Neto & Cristiano, Wesley Safadão, Forró do Tico e Lambasaia.

Ingressos: Pista Open Bar: R$160 / Camarote Open Bar: R$290 / Camarote Premium (All Inclusive): R$500

Vendas: Na loja oficial da festa no 3º piso do Shopping da Bahia, site oficial da festa - forrodopiupiu.com.br - no site da Salvador Tickets - salvadortickets.com.br - na loja Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia) ou nos Balcões de Ingressos dos principais shoppings.