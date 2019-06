São João na Estrada: veja os preparativos para a festa em Senhor do Bonfim

Na passagem do CORREIO por Senhor do Bonfim, no Centro-Norte baiano, o repentista Antonio José dos Santos cantou a saudade da festa de anos atrás. Do forró tradicional à música pop, a cidade guarda ainda hoje uma série de particularidades, que vão desde a cultura do vaqueiro, à excelente carne de bode, passando pela tradição das espadas. Sem falar no famoso Trem do Forró, que sai da Estação Ferroviária e roda cerca de 20 km em uma hora de passeio, com direito a música, comidas típicas e licor.

Senhor do Bonfim é a primeira cidade da websérie que o CORREIO lançou nesta segunda-feira (17). Durante toda a semana, serão publicados vídeos com os outros destinos do especial São João na Estrada, que visitou também as cidades de Amargosa, Cruz das Almas, Mucugê e Santo Antônio de Jesus.

