São João na Rede Bahia vai durar o mês inteiro

A Rede Bahia preparou uma programação especial em homenagem ao São João, para promover a cultura local e reforçar a tradição da celebração mais popular do calendário nordestino. Durante todo o mês de junho, o São João da Rede Bahia vai realizar ações na televisão, no rádio, no jornal CORREIO (www.correio24horas.com.br) e na internet, para animar os baianos que estão sentindo falta dos festejos, cancelados pelo segundo ano consecutivo, em virtude da pandemia da covid-19.

A largada começa neste sábado (5), com o especial São João do Nordeste, que será apresentado em toda a região pelas afiliadas da TV Globo, após a novela Império. A Bahia será representada pela cantora Cris Lima, que mostra a força do ritmo piseiro. Cris interpreta as músicas Linda Bela e Pra Julieta um Romeu. Com mais de 30 anos de carreira, Cris tem uma carreira consolidada no forró e lançou no início do ano o DVD Esse Dia Lá Na Roça, com sete faixas.

Cris Lima representa a Bahia em especial que será exibido na TV Globo sábado (5), após Império (Divulgação)

A programação do São João na Rede segue durante todo o mês. No CORREIO, pelo segundo ano, o projeto junino acontece com muita música no circuito das lives, resgate da culinária tradicional e de histórias de quem quem vive e ama a tradição. Uma das novidades é o Esquenta Junino, um programa ao vivo no Instagram do CORREIO.

Além de ampliar o número de ações, o jornal também cresceu nas plataformas. Durante todo o mês serão postados conteúdos e vídeos no Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok e YouTube. E uma página especial vai reunir as reportagens no site www.correio24horas.com.br.

Na TV Bahia, o arrasta-pé acontece em duas edições do programa especial São João da Rede Bahia. E segue no Jornal da Manhã, que terá sempre uma atração musical para exibir o melhor do forró; no Bahia Meio Dia, que trará receitas do cardápio junino com o Panela de Bairro; e no BATV, que fará reportagens especiais diariamente. Até o Globo Esporte entra na festa, com a gincana junina. O Conexão Bahia e Mosaico Baiano também exibirão conteúdos temáticos.

Na web, tem conteúdo especial, com matérias exclusivas, enquetes, receitas típicas e transmissões dos programas ao vivo no Gshow Bahia e no G1 Bahia. Nas redes sociais da TV Bahia, filtros e postagens divertidas para animar os internautas. Tem também conteúdo no iBahia, com receitas, playlists, música e informação. E a Bahia FM trará uma programação especial com muito forró, playlists juninas, interação e brincadeiras com os ouvintes.