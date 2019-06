São João no Pelourinho terá programação até segunda-feira (24)

Além da noite feminina, comandada só por mulheres, nesta sexta-feira (21), o São João da Bahia 2019 receberá atrações como Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zelito Miranda, Estakazero e Flôr Serena no Largo do Pelourinho. É no local, que recebe a festa até domingo (23), que está instalado o palco principal.

Alceu é a grande atração de sábado (22), com show programado para iniciar às 22h. Carlos Pita, Enock Virgulino, Flôr Serena e Rosy e Banda também tocam, a partir das 18h.

Domingo (23), a banda pernambucana Fulô de Mandacaru abre as programações, também às 18h.

“Vamos cantar de tudo um pouco - teremos músicas de Luiz Gonzaga, Mastruz com Leite, reggae, axé... Tudo moldado na pegada junina, seguindo nossos pilares de tradição, inovação e ousadia. Também teremos a companhia de mais quatro músicos, tocando metais, além de pirotecnia”, adianta Armandinho do Acordeon, um dos integrantes do grupo, ao lado de Pingo Barros e Tiago Murié.

“Estamos ansiosos e felizes. Ano passado, tocamos no Pelourinho e foi inesquecível. É lá a matriz cultural do Brasil, tem uma importância histórica enorme”, segue Armandinho.

Depois do espetáculo da Fulô, é a vez de Estakazero e Zelito Bezerra. Em seguida, em torno de meia-noite, vem a atração mais esperada da noite, o violonista, cantor e compositor Geraldo Azevedo. Encerrando a programação da data, virá Genard.

Além do Largo do Pelourinho, o São João no Centro Histórico também acontece, simultâneamente, na Tereza Batista, Quincas Berro d´Água e Pedro Arcanjo. Nestes três espaços, há shows até segunda-feira, recebendo atrações como Del Feliz, Aila Menezes, Pra Casar, Dan Valente, Cangaia, Forró do Tico, Flôr de Maracujá e Cicinho de Assis.

No Largo do Cruzeiro de São Francisco, a Sala de Reboco, um espaço para dançar e aprender os passos do forró, terá animação até domingo (23), com Lore Improta, Gabriela Freire, Trio Anarrié, Pisa Macio e Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste, entre outros.

Confira a programação de sexta-feira (21) até segunda (24) do São João da Bahia 2019:

21 de junho (sexta-feira)

Largo do Pelourinho

18h - Orquestra Popular da Bahia

20h - Jeanne Lima

22h - Elba Ramalho

00h - Mariene de Castro

01h30 - Marcia Short

Sala de Reboco

15h - Lore Improta

18h - Gabriela Freire

Largo Tereza Batista (Pelourinho)

18h - Colher de Pau

20h - Lara Amelia

22h - Cole Comigo

00h - Mariana Fagundes

01h30 - Cris Mel

Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

22h - Cida Martinez

01h30 - Amanda Santiago

Largo Pedro Arcanjo (Pelourinho)

18h - Walquiria Santos

20h - Menina Forrozeira

22h - Geovana Lins e banda

22 de junho (sábado)

Largo do Pelourinho

18h - Carlos Pita

20h - Enock Virgulino

22h - Alceu Valença

00h - Flôr Serena

01h30 - Rosy e Banda

Sala de Reboco

15h - Lore Improta

17h - Trio Anarrié

18h - Pisa Macio

20h - Lucas Tibério

22h - Poiz è

Largo Tereza Batista (Pelourinho)

18h - Zelito Miranda

20h - Tenysson Del Rey

22h - Jorge Zarath

00h - Diego Vieira

Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

18h - Zefa di Zeca

20h - Dois Amores

22h - Léo Novo Som

01h30 - Teus Santos

Largo Pedro Arcanjo (Pelourinho)

18h - Dilsinho Santana

20h - Forró Sarakura

22h - Kimimo do Forró

00h - Zé de Tonha

23 de junho (domingo)

Largo do Pelourinho

18h - Fulô de Mandacaru

20h - Estakazero

22h - Zelito Bezerra

00h - Geraldo Azevedo

01h30 - Genard

Sala de Reboco

17h - Orq. Sanfônica Balaio Nordeste

18h - Fábio Marcio

Largo Tereza Batista (Pelourinho)

18h - Del Feliz

22h - Fernando Ferraz

00h - André & Mauro

01h30 - Guto e Flavinho

Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

18h - Trio Nordestino

20h - Bagagem Arrumada

22h - Aila Menezes

00h - Pra Casar

Largo Pedro Arcanjo (Pelourinho)

18h - Cicinho de Assis

20h - Eletroxote

01h30 - Júnior Santé

24 de junho (segunda-feira)

Largo Tereza Batista (Pelourinho)

20h - Pablo Moraes

22h - Sandro Couto

00h - Marcondes Morais

01h30 - Xote de Novela

Largo Quincas Berro D’Água (Pelourinho)

18h - Dan Valente

20h - Israel Rocha

22h - Cangaia

00h - Forró do Tico

01h30 - João Almeida

Largo Pedro Arcanjo (Pelourinho)

18h - Virgilio

20h - Nando Borges

22h - Vulcão Aceso

00h - Ariany Azevedo

01h30 - Flôr de Maracujá