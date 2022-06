São João registra redução de 23% em crimes contra a vida

Durante o São João 2022 em toda a Bahia, de 16 a 24 de junho, houve uma redução de 23% nos crimes violentos no estado em relação ao mesmo período de 2019. Foi isso que informou Heloísa Campos de Brito, delegada geral da Polícia Cívil, durante a apresentação do balanço de segurança do festejo feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-BA) na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a delegada, ao todo, foram registradas 54 mortes nos dias de festas desse ano. Em 2019, foram 71. "A gente mapeou estes crimes, que aconteceram fora dos locais de festa, e percebemos que 17 vidas foram preservadas por conta da redução dessas ocorrências letais à vida. [...] Isso é fruto do trabalho policial que vem sendo desenvolvido em várias vertentes", afirmou.

Em relação a ocorrências não letais nos ambientes de festa, foram registrados 41 crimes de lesão corporal, 251 furtos, seis roubos e uma importunação sexual. A SSP-BA não apresentou os números comparativos com 2019 desses registros.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro