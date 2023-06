São João: servidores públicos da Bahia terão folga na véspera da data comemorativa

Os servidores públicos da Bahia terão folga no dia 23, véspera de São João. A informação foi anunciada por meio de decreto na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) publicada nesta terça-feira (13).

A determinação não se aplica aos "serviços públicos essenciais cuja prestação não admita interrupções". Na sexta-feira que sucedeu o feriado de Corpus Christi (9), não houve ponto facultativo para os servidores.

O respectivo expediente das repartições públicas estaduais deverá ser compensado em algum dos dias úteis anteriores ou posteriores à folga, com o acréscimo de uma hora à jornada normal de trabalho.

O projeto São João em todo canto é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Via Bahia e apoio da Larco Petróleo.