São Marcos: Mulher é morta a facadas pelo marido na porta do trabalho

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira após matar a esposa a facadas no bairro de São Marcos, em Salvador. Ela estava na porta do trabalho no momento que foi atacada.

Franciele Vieira Ramos, de 37 anos, chegou a ser socorrida para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos. Ela tinha três filhos com o autor do crime, que tem 35 anos.

A delegada Andrea Ribeiro, responsável pelo caso, destacou a celeridade da ação policial. “Nossas equipes agiram rapidamente e conseguimos prendê-lo logo após o crime”.

O feminicida deve passar pelo exame de lesões corporais e ficará à disposição do Poder Judiciário.