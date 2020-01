São Paulo acerta empréstimo de Jean ao Atlético Goianiense

Quatro dias separaram o anúncio de suspensão do contrato do goleiro Jean por parte do São Paulo, seu clube de origem, do surgimento de um time interessado em contar com o trabalho do atleta de 24 anos: é o Atlético Goianiense, equipe recém-promovida para a Série A.

Jean já está no centro de treinamento do time goiano para realizar exames médicos e físicos antes de assinar contrato até o final da temporada. O Dragão passa a deter 20% dos direitos econômicos de Jean, o que significa receber uma quantia em dinheiro caso o São Paulo consiga negociar o goleiro.

Jean teve o contrato suspenso após ser acusado de agredir fisicamente a esposa, Milena Bemfica, quando os dois passavam férias nos Estados Unidos juntamente com as duas filhas. Ele chegou a ficar detido no Departamento de Correções do Condado de Orange, no estado da Flórida, fichado por violência doméstica, e foi solto um dia depois - mas segue respondendo processo na justiça estadunidense.

O vínculo de Jean com o tricolor paulista vai até dezembro de 2022. A ideia do São Paulo era rescindir com o goleiro, o que seria viável apenas com sustentação para demiti-lo por justa causa. Caso contrário, o clube seria obrigado a pagar todos os valores acordados em contrato. Para evitar isso, o tricolor encontrou a alternativa de suspender o vínculo por um ano e divulgou em nota que "caso o jogador não seja contratado por um outro clube durante este período, o São Paulo Futebol Clube poderá decidir pela rescisão de contrato ao final deste ano de suspensão".

Presidente do Atlético-GO, Adson Batista afirmou que o clube não apoia agressões físicas contra mulheres, mas entende que o atleta "merece ter uma nova oportunidade na vida".

" Todos nós erramos, mas vamos dar o respaldo a ele. Queremos recuperar o ser humano, pois é um bom profissional. Confio nele tecnicamente. Ele sabe que não pode errar mais", afirmou o dirigente.

No Atlético-GO, Jean vai disputar posição com o goleiro Kozlinski, destaque na campanha do acesso do time goiano na Série B da temporada passada.

Relembre o caso Jean

Esposa do goleiro Jean, revelado nas categorias de base do Bahia, Milena Bemfica gravou vídeos em sua conta pessoal do Instagram denunciando agressões físicas que atribuiu ao marido. Com o rosto machucado, ela mostrou que estava trancada em um banheiro do hotel onde o casal passava férias em Orlando, nos Estados Unidos, com as duas filhas.

"Eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater, gente, socorro", contou Milena.

Além disso, a moça também publicou um trecho da conversa entre ela e Jean na mesma rede social. Segundo Milena, o goleiro de 24 anos estaria lhe fazendo pressão psicológica em retaliação às denúncias.

O goleiro teve a soltura decretada durante audiência de custódia. Ele pôde retornar ao Brasil. No entanto, segue respondendo ao processo nos Estados Unidos. Na soltura, Jean se comprometeu a contratar advogado para acompanhar o processo na Flórida e a comparecer a todas as audiências do caso.

A juíza do Condado de Orange, no estado da Flórida, também deu uma ordem de restrição de contato entre Jean e Milena. Através desta, o jogador fica proibido de abordar a esposa seja pessoalmente ou através de e-mail, telefone, fax, mensagem de texto, carta ou qualquer forma de comunicação. Ele não pode sequer enviar mensagem por terceiros a ela e, mesmo que seja para visitar as filhas, Jean só pode ter contato com Milena mediante autorização judicial.

Ainda relacionado às duas filhas do casal - uma de 5 e outra de 3 anos -, Jean só pode se aproximar das crianças se estiver acompanhado por terceiro. Milena, mesmo que seja da vontade dela, não pode solicitar a retirada da ordem judicial. E um cenário diferente desse só é permitido mediante modificação por escrito da juíza.

*com supervisão do subeditor Miro Palma