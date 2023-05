São Paulo anota dois no 2º tempo e bate o Sport na Ilha do Retiro

Pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Sport por 2 a 0 na Ilha do Retiro. Nesta quarta-feira, o time paulista contou com um gol de Luciano e outro de Marcos Paulo, ambos na segunda etapa, para sair em vantagem na busca por uma das vagas nas quartas de final. A partida de volta entre as equipes acontece no dia 1º de junho, no Morumbi.



Com o resultado, Dorival Júnior segue sem perder no comando da equipe após oito partidas e confirmou a boa fase do time paulista. No próximo fim de semana, o São Paulo volta a atuar pelo Brasileirão, contra o Vasco, no Morumbi.



O primeiro tempo foi dividido em dois momentos. No primeiro, o São Paulo teve mais a posse de bola e controlou o ritmo. Sabendo achar o jogador livre, o time paulista ocupou o campo de ataque e levou perigo ao gol do Sport. Apesar disso, o goleiro Renan quase não trabalhou e em um contra-ataque a partida mudou.



Em uma bola esticada na ponta direita aos 13 minutos, Edinho chegou no fundo, cruzou, Vagner Love conseguiu o desvio de dentro da pequena área e obrigou Rafael a uma grande defesa. Depois desse momento, o Sport passou a assustar a defesa do time paulista. Apesar da melhora na segunda metade da primeira etapa, o time da casa não conseguiu abrir o placar e a partida foi para o intervalo em 0 a 0.



Na segunda etapa, São Paulo e Sport começaram buscando o gol e tiveram jogadas de perigo com Calleri e Vagner Love. O equilíbrio nas ações se manteve até os 15 minutos, quando Fabinho, do time da casa, foi expulso por falta em Michel Araújo



Com um a mais em campo, o São Paulo "alugou" o campo de ataque e marcou o gol. Após jogada combinada entre Gabriel Neves, Nestor e Marcos Paulo, Luciano recebeu enfiada na área e tocou de primeira na saída de Renan para abrir o placar na Ilha do Retiro



Atrás do placar e com um a menos em campo, o Sport não teve forças para atacar o São Paulo e viu a desvantagem aumentar. Aos 43 minutos, após boa jogada pela direita do ataque, Calleri cruzou rasteiro e Marcos Paulo apareceu na área para finalizar e fechar o placar em 2 a 0.