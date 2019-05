São Paulo bate Goiás e mantém 100% de aproveitamento na Série A

Depois de duas rodadas, o São Paulo mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Botafogo, no Morumbi, o time superou o Goiás por 2x1, no Serra Dourada, na noite de quarta-feira (1º), e chegou aos seis pontos, com dois triunfos seguidos. Na próxima rodada, o time de Cuca vai enfrentar o Flamengo, domingo (5), no Morumbi.



Os destaques do jogo foram os autores dos gols: os atacantes Pato e Toró. Jogando com liberdade para se movimentar pelo setor ofensivo, Pato rendeu muito mais do que na estreia. Em seu primeiro jogo como titular, Toró mostrou personalidade e marcou seu primeiro gol como profissional.

Veja o gol de Alexandre Pato:

Primeiro gol após reestreia, primeiro gol após estreia e tudo captado pela #SPFCtv. Pra ver e rever enquanto o bastidores não fica pronto! pic.twitter.com/S4yb4zzFBm — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 2 de maio de 2019

A entrada de Toró, ao lado de Pato e Antony, deixou o ataque do São Paulo dinâmico. Nenhum dos três tinha posição fixa. Todos se movimentavam para compensar a falta de uma referência na área. As mudanças foram motivadas por aquilo que o time fez diante do Botafogo. E também por aquilo que a equipe não fez. No Morumbi, Toró entrou no segundo tempo e foi muito bem. Pato não convenceu como centroavante e voltou a atuar na sua posição de origem.Voltando à primeira divisão depois de três anos, o Goiás conseguiu empolgar a torcida e levou mais de 30 mil torcedores ao Serra Dourada. O gol foi do time da casa foi marcado por Leandro Barcia, quando os visitantes já venciam por 2x0.