São Paulo questiona e exibe vídeo com suposto soco de Jô em Diego

Um dia após superar o Corinthians por 2x1 no Morumbi, o São Paulo questionou lance em que o zagueiro Diego se desentendeu com o atacante Jô, durante o segundo tempo do clássico do último domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. O clube divulgou o vídeo da jogada nas redes sociais. A ação, rápida, deixa a impressão de que o centroavante acerta o defensor com um soco pelas costas.

"Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada? Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo. Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes", publicou o São Paulo em seu perfil no Twitter.

Sofre a agressão, encara e pede o VAR. Nada?



Então a solução de Diego Costa, 21 anos, foi ganhar todas, na bola, até o fim do jogo.



Nem sempre o exemplo vem dos mais experientes.#MadeInCotia ????????



Imagens: @canalpremiere / @globoesportecom pic.twitter.com/ETCoHIBpTi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 31, 2020

O lance reclamado pelo São Paulo e por Diego ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, sendo checado pelo VAR, que orientou o árbitro Flávio Rodrigues de Souza a dar sequência ao jogo sem aplicar qualquer punição. O zagueiro se levantou reclamando de Jô e foi em sua direção, com ambos tendo de ser separados por companheiros. O centroavante ainda chama o adversário de "moleque" e pede para ele "baixar a bola".

O triunfo no clássico de domingo (30), pela sexta rodada da competição, deixou o São Paulo com 13 pontos em seis jogos, na vice-liderança e com oito de vantagem para o rival, que entrou em campo uma vez a menos e está em 16º lugar.

O time tentará ampliar a boa fase na quinta-feira (3), quando visitará o Atlético Mineiro, no Mineirão. Um dia antes, no estádio da Serrinha, o Corinthians vai tentar se reabilitar diante do Goiás. As partidas são válidas pela sétima rodada.