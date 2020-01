São Paulo, Vasco e Coritiba avançam na Copinha

Mais quatro clubes estão garantidos nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo, Coritiba, Oeste e Vasco venceram na noite de terça-feira (14) e seguem na briga pelo título da principal competição de base do futebol nacional. Já o Cruzeiro se despediu do torneio.



Atual campeão, o São Paulo derrotou o Santa Cruz, por 2x0, em São Bernardo do Campo.



Na próxima fase, o time tricolor vai encarar o Coritiba, que passou pelo São Bento, por 1x0. O jogo será na quinta-feira, às 21h30, também em São Bernardo.



Como já era esperado, o São Paulo dominou as ações no primeiro tempo, mas faltou acertar o alvo. O panorama não mudou depois do intervalo. A pressão do São Paulo aumentou aos 26 minutos, depois que Fábio foi expulso ao agredir Welington. Na sequência, Maia acertou a trave do time pernambucano.



Aos 36, o São Paulo abriu o placar. Fasson cabeceou e Rokenedy fez grande defesa, mas o rebote caiu nos pés de Galeano, que não desperdiçou. Dois minutos depois, Kevin ampliou ao completar cruzamento.



Na Arena Barueri, Oeste e o time mineiro reeditaram o confronto da primeira fase, quando os mineiros levaram a melhor por 3x1. Desta vez, no entanto, a partida ficou no 0x0 e foi o Oeste quem levou a melhor, vendo por 3x1 nas cobranças por pênalti. O time paulista enfrenta o Avaí na próxima fase.



Ainda na Grande São Paulo, no estádio do Canindé, o Coritiba levou a melhor sobre o São Bento e venceu por 1x0 e vai encarar o classificado do confronto entre São Paulo e Santa Cruz



Outro time que avançou com vitória por 1x0 foi o Vasco, que bateu a Itapirense no estádio Francisco Vieira, em Itapira. Nas oitavas de final, o Vasco encara o Goiás.



Até agora, 15 times já confirmaram presença nas oitavas. São eles: Avaí, Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo-SP, Corinthians, Coritiba, Goiás, Grêmio, Internacional, Londrina, Mirassol, Oeste, Red Bull Brasil, Taboão da Serra e Vasco.