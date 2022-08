São Paulo x Flamengo: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

São Paulo e Flamengo fazem o jogo de ida de uma das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (24), no Morumbi. Mal no Brasileirão, competição em que está no 12º lugar, o tricolor paulista enxerga no torneio mata-mata sua chance de conquistar um título neste ano. Já o rubro-negro carioca divide o peso da Copa do Brasil com Libertadores e Série A. Veja a seguir as principais informações da partida;

Transmissão:

São Paulo x Flamengo terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

Horário:

A partida começa às 21h30, no estádio Morumbi, em São Paulo.

Escalações prováveis:

São Paulo: Jandrei; Igor Vinicius (Rafinha), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Patrick (Luizão); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.



Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

Arbitragem:

Anderson Daronco (SC) apita o jogo e terá como assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE).

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).