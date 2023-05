São Sebastião do Passé anuncia atrações do São João

A Prefeitura de São Sebastião do Passé anunciou as atrações que se apresentarão no São João promovido em praça pública na cidade. Esse ano, o evento traz o tema ‘Cordel Rimas e Canções’ e, ao todo, serão cinco dias de festa, de 21 a 25 de junho, com shows gratuitos e a presença de atrações de repercussão nacional. Entre os nomes confirmados estão o cantor João Gomes e a dupla sertaneja Maiara e Maraísa, que nunca se apresentaram na região.

O público vai curtir uma programação eclética, que promete agradar a gostos musicais diversos. Integrando a grade no palco principal do São João de São Sebastião do Passé, se apresentam também o forrozeiro Flávio José, a dupla Jairo e Beto, as bandas Toque Dez, Xote Mania, Forró feijoada e Serra Norte, além dos cantores Unha Pintada, João Oxente, Adalton Morais, Vitinho Imperador e Léo Santana, que esse ano fará sua segunda participação no evento.

Um dos grandes diferenciais da festa junina de Bastião é o investimento que é feito para oferecer à população diversão durante todo o dia. Os atrativos do evento são extensos e vão além dos shows que animam a praça pública no período da noite. Muitos blocos privados circulam pelas ruas da cidade fazendo a diversão dos moradores e visitantes. O Forró do Servidor é um exemplo disso: bloco de camisa, exclusivo para os servidores públicos do município , e que esse ano será puxado pela banda Parangolé.