Sarah diz que estava brincando quando elogiou Bolsonaro no BBB

Uma das falas de Sarah Andrade que mais chamaram a atenção do público no Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, foi quando ela afirmou que gostava de Jair Bolsonaro. Em live com a revista Quem, a participante afirmou que foi mal interpretada em relação ao posicionamento político.

"O pessoal pegou muito pesado, e para mim foi uma surpresa o assunto do posicionamento politico. Eu nem estava no Brasil, nem votei nas eleições. Então calma. Eu estava em uma conversa brincando com o João, a gente brincou não só sobre impeachment. E aí perguntei se tinha rolado brincando", explica.

A fala aconteceu enquanto ela conversava com João no quarto sobre um possível impeachment. Sarah reforçou que sentiu medo de falar mal do presidente durante o reality e acabou errando em sua colocação.

"Meu medo era: 'Será que estou falando mal do presidente na televisão?' E eu falei [no BBB]: 'Não, não. Eu gosto dele'. Eu falei brincando e o povo pego uma fala e me colocou como se fosse a favor dele. E, por medo de falar mal, eu tento elogiar e de repente virou completamente ao contrário.

Durante a entrevista, Sarah também voltou a se desculpar por conta dos comentários feitos sobre a pandemia. "Ninguém é 100% em tudo, eu errei sim. Mas precisamos sempre tomar muito cuidado. É tipo a gente julgar alguma coisa", opinou.

A oitava eliminada da temporada também citou os comentários sobre a "festa regulamentada" que participou ao final de 2020. "É uma festa grande, mas também é um espaço grande. Era regulamentado pelo governo local", reforçou ao se desculpar.

Sarah comentou que pensa em seguir carreira no entretenimento e deseja ser apresentadora. "Primeiro eu tenho que aprender muita coisa, como funciona o meio artístico e como lidar com o público. Gosto de conversar com as pessoas. É muito prazeroso".