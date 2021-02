Na tarde desta sexta (5), os brothers Gilberto, Viih Tube, Juliette e Sarah conversaram sobre séries. Sarah que morou em Los Angeles, contou que conheceu diversos famosos."Eu já conheci o Brad Pitt, já conheci Chris Brown, as modelos da Victoria's Secrets, aquele lá... French Montana...".

Quando os brothers falaram sobre a série Lúcifer, da Netflix, Sarah revelou que fez uma aparição como figurante na série. Juliette e Viih Tube se mostraram surpresas. "Ai, sério? Que legal, tu não é pipoca não!", disse Juliette. "Tu é mais camarote que eu, minha filha", brincou Vii Tube.

Logo após a revelação, internautas encontraram a cena onde Sarah aparece no seriado Lúcifer. Em seguida, a descoberta foi alvo de brincadeiras. "Foi lá, nos bastidores de Lúcifer que ela conheceu Karol Conká", disse um internauta. Outras celebraram a participante, que nos últimos dias tem ganhado a simpatia do público. "Lendária", "Figurante em Lúcifer, protagonista no BBB", "Fez mais como atriz que Viih Tube", foram alguns dos comentários sobre a participação de Sarah no seriado da Netflix.