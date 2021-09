Sarah Harding, ex-integrante do Girls Aloud, morre de câncer aos 39 anos

Ex-integrante do Girls Aloud, Sarah Harding morreu aos 39 anos por conta de um câncer de mama. O perfil oficial da cantora compartilhou um comunicado assinado pela mãe de Sarah, Marie, informando a morte neste domingo (5).

"É com profundo pesar que hoje estou compartilhando a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Muitos de vocês souberam da batalha de Sarah contra o câncer e que ela lutou muito desde o diagnóstico até o último dia. Ela partiu pacificamente esta manhã", escreveu a mãe.

"Gostaria de agradecer a todos pelo apoio durante o ano passado. Significou o mundo para Sarah e deu-lhe grande força e conforto saber que era amada. Eu sei que ela não vai querer ser lembrada por sua luta contra esta doença terrível — ela era uma estrela brilhante e espero que seja assim que ela possa ser lembrada", acrescentou.

A cantora anunciou em agosto do ano passado que estava com câncer e que a doença já havia se espalhado. Ela revelou em uma biografia lançada em março que os médicos disseram que o Natal de 2021 provavelmente seria o seu último. "Não quero um prognóstico exato. Não sei por que alguém iria querer isso. Ter conforto e estar o mais livre possível de dor é o que importa para mim agora", escreveu.

Sarah ficou famosa no início dos anos 2000, como vocalista do grupo britânico Girls Aloud. A banda foi formada em um show de talentos e incluia outras quatro cantoras: Cheryl Tweedy, Nadine Coyle, Nicola Roberts e Kimberley Walsh.

O single de estreia do grupo, Sound of the Underground, ficou em primeiro lugar nas paradas de Natal. A banda teve outros quatro singles no topo das paradas. O grupo se separou em 2013 e Harding lançou um EP solo em 2013. Ela chegou a aparecer em séries e realities também.