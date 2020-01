Sarajane apresenta canções do novo EP

Integrante do primeiro time que lançou a axé music para todo o Brasil, nos anos 1980, ao lado de artistas como Luiz Caldas, Gerônimo e Chiclete com Banana, Sarajane está de volta. Celebrando 40 anos de carreira, ela dá início aos Ensaios de Verão no Pelourinho, a partir de domingo, 11h, com entrada gratuita.

Animada com a nova fase, Sara revela que quer fazer bonito: “A perspectiva, é trazer a alegria com a nossa música, fazer e receber homenagens pelos 35 anos do axé e dos meus 40 anos como cantora de trio, e falar dos 70 anos dessa grande invenção”.

Para abrir a temporada de Verão, Sarajane recebe Aila Menezes, Alexandre Peixe, Del Feliz e Márcia Castro. A abertura será com Allê Carvalho, GDance e Nello.

O novo EP de Sarajane, Liquidificação, tem participações especiais, incluindo Ivete Sangalo na música que dá nome ao EP; Carlinhos Brown e Claudia Leitte, que, com a anfitriã, canta A Roda. Margareth Menezes, Durval Lelys, Kart Love e Maestro Spok (SpokFrevo Orquestra) também participam do EP.

“O EP é uma das homenagens que faço reunido meus queridos colegas. Com muitas dificuldades, mas com muito amor”, diz a cantora de sucessos como Água de Coco.

Serviço

O quê: show de lançamento do EP Liquidificação, de Sarajane

Onde: Largo Pedro Archanjo (pelourinho)

Quando: domingo (19), 9 de fevereiro e 8 de março, às 11h

Grátis