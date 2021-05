Sarajane: ícone do axé, cantora revela os segredos para criar 5 filhos

Neste domingo, dia 9 de maio, quando se comemora o Dia das Mães, a primeira pessoa que me veio à mente para escrever alguma coisa alusiva à data foi Sarajane. Minha amiga há muitos anos, eu a conheci ainda adolescente, na fase inicial da cena axé, além de acompanhar o nascimento de seus quatro filhos mais a adoção de sua única filha mulher.

Mel, primeiro filho ( Acervo de Sarajane)

E em meio ao turbilhão de shows no auge da careira nos anos de 1980 quando estourou nacionalmente com a música A Roda (feita em parceria com o maestro Alfredo Moura), além de O Vale, Cadê meu Coco entre outros hits, Sarajane ainda teve que assumir outra função: a de mãe.

E foi assim, entremeando entre gravação de discos, trabalho de divulgação e shows, que ela teve seu primeiro herdeiro, João Trevisani mais conhecido como Mel, filho de meu amigo João, que mora há mais de 40 anos nos EUA. Mel hoje, aos 36 anos, estudou em Dallas, no Texas (EUA), formou-se em Administração e Licenciatura em Inglês.

Quando tem tempo, atua como guitarrista em apresentações da mãe. Depois de tantos filhos homens, resolveu adotar uma menina cujo nome de batismo é Sara, atualmente com 14 anos. Ela fez questão de ter como sua filha uma menina a quem dedica todo o carinho e disse que assim como fez com os meninos está ensinando a ela ser uma grande mulher.

Daniel, segundo filho (Acervo de Sarajane)

Mesmo com tantos filhos para criar, Sarajane nunca abriu mão do trabalho já que ela se assume como “pãe” ou seja, pai e mãe ao mesmo tempo. Além da música que atua como cantora e compositora, ela é formada em Turismo, pós-graduada em Comunicação social e fez um curso de rádio e TV e tem licenciatura em pedagogia. “O curso de rádio e TV me ajudou muito a fazer programas nas minhas redes sociais, além das lives. Acho que estou me saindo bem”, comentou.

Gabriel, terceiro filho (Acervo de Sarajane)

Em conversa com Sarajane eu perguntei como conseguia fazer tantas coisas e ainda ser mãe de família e dona de casa? Ela disse que aprendeu na vivência do dia a dia e com ajuda de sua mãe;

“Fui mãe solteira na adolescência e tinha que dividir meu tempo com os shows, alimentar os dois filhos e ajudar nas despesas da casa da minha mãe que me ajudou muito. Tive ajuda da minha irmã e de uma amiga por nome Irma. Depois de nove anos quis ter mais filhos tentar a menina vieram mais dois homens e depois veio a minha princesa linda de coração espiritual que amamos muito. Um grande presente em nossas vidas. Tive que ser pãe cuidar de quatro homens para a vida e essa mulher inteligente para o futuro. Mas graças a Deus os mais velhos formados, o caçula em faculdade e a menor no 8ºano . Não é fácil tenho que me dividir nos ciúmes e carências de cada um. Mas amo ser mãe e ser mãe de todos eles. Eu faria tudo de novo”.

Mikael, quarto filho (Acervo de Sarajane)

Sarajane de Mendonça Tude nasceu em Salvador no dia 18 de março de 1968. É uma das pioneiras na música baiana ao misturar os ritmos caribenhos como o reggae com o samba o rock e o funk. Das chamadas grandes artistas da cena axé foi a que teve maior numero de clipes no programa Fantático da TV Globo, além de ter sido “adotada” pelo Chacrinha que quando a conheceu durante uma apresentação na cidade de Nazaré das Farinhas a convidou para participar de seus programas e criaram uma longa amizade.

Sara, a única filha mulher (Acervo de Sarajane)

Atualmente em paralelo aos shows carnavalescos, Sara desenvolve uma carreira no forró gravando discos e se apresentando em grandes eventos juninos. Ao longo dos anos gravou mais de 13 discos e o destaque foi História do Brasil que chegou a vender 800 mil copias. E tornou conhecido o compositor Edson Gomes.