Sarampo: 84 lugares terão vacinação gratuita neste sábado em Salvador; veja lista

Acontece neste sábado (30), das 8h às 17h, o Dia D da vacinação contra o sarampo. No total, 86 pontos de imunização entre postos de saúde e locais de grande circulação de pessoas como escolas, igrejas, supermercados e shoppings estarão abertos para atender a população soteropolitana.

Veja lista de onde se vacinar:



A campanha atual tem como público-alvo adultos entre 20 e 29 anos não vacinados ou que estão com esquema vacinal incompleto da tríplice viral (que protege do vírus do sarampo, caxumba e rubéola).

Apesar do Dia D intensificar a imunização das pessoas de 20 a 29 anos, a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, destacou que as doses permanecerão disponíveis para os demais grupos – indivíduos de 6 meses a 49 anos -, sobretudo, à população infantil, público com cobertura vacinal próximo a meta determinada pelo Ministério da Saúde em Salvador.



"Pessoas com idade entre 20 e 29 anos precisam ter tomado duas doses da vacina ao longo da vida. Quem não tomou, não lembra ou não tem mais a carteirinha de vacinação, precisa procurar os postos. Os indivíduos das demais faixas etárias não vacinadas também poderão participar da estratégia”, alertou.