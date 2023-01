Sarau Bem Black retorna em edição especial nesta quarta-feira  (18)

O Sarau Bem Black retorna para uma edição especial nesta quarta-feira (18), às 19h, em parceria com o espaço Pelo Mundo Club, no Pelourinho. O evento, comandado pelo poeta Nelson Maca, terá apresentação dos poetas residentes Lúcia Santos, Luiza Gonçalves, Vera Lopes, Anajara Tavares e Jairo Pinto, que apresentam poemas de autores e autoras da poesia negra brasileira, e discotecagem do DJ Joe, que toca clássicos dos blocos afro.

O sarau contará com participações especiais dos poetas Jocélia Fonseca, Landê Onawalê e Alessandra Sampaio, e do percussionista Jorjão Bafafé. E, claro, microfone aberto ao público presente. Encerrando a noite, acontece um pocket-show com o grupo de rap Opanijé e discotecagem com o Seletor André Lopes, que apresenta um mini-carnaval afro-baiano.

Essa edição marca a estreia do Sarau Bem Black em 2023 e integra a campanha Aláfia, idealizada para arrecadar fundos para apoiar o intercâmbio estudantil universitário de Luiza Gonçalves na França, a partir de fevereiro. Durante o evento, serão realizadas vendas, contribuições voluntárias e sorteios de livros, camisetas, prints e afins, com lucro revertido para a campanha.

O Sarau Bem Black é uma iniciativa do coletivo Blackitude e acontece desde 2009. Reúne um grupo de produtores, poetas, intérpretes e DJ. Seu foco principal é a poesia negra. No entanto, dialoga com outras linguagens, como audiovisual, música, artes plásticas e dança. Mantém também a prática do microfone aberto a participações de poetas da plateia.

SERVIÇO - Sarau Bem Black | quarta (18), 19h , no Pelô Mundo Club, lado direito da Casa de Jorge Amado | Ingressos: contribuição voluntária no chapéu ou no pix - blackitude@gmail.com, com lotação: 100 pessoas