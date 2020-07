Sarau das Pretas lança livro com trabalhos de 30 mulheres

Realizado em São Paulo, o Sarau das Pretas lança neste sábado (25) o livro Narrativas Pretas, resultado do concurso literário realizado pelo coletivo. A escolha da data faz alusão ao Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha e o evento será online, no Facebook do grupo, em uma live com participação das artistas Bia Ferreira e Doralyce.

A publicação reúne 30 mulheres, sendo 20 autoras contempladas no concurso, escritoras homenageadas, as avaliadoras da obra e as integrantes do sarau. E combina textos inéditos de quem participou e venceu o concurso lançado em novembro com textos dos convidados. As escritoras Ingrid Martins, Nayla Aauri e Aiê Antonio foram as três primeiras colocadas no concurso, respectivamente.

Com organização das escritoras Débora Garcia e Elizandra Souza, a obra reúne textos inéditos de mulheres que se autodeclaram negras e/ou LGBTQIA+. “Queremos promover a imagem e os trabalhos destas mulheres, que não tiveram ainda a chance de mostrá-los. O concurso é uma das ações do Sarau das Pretas, que leva por onde passa diversas narrativas neste contexto. Pautando o protagonismo da mulher negra como um ato cultural e político”, afirmam as organizadoras.

O Sarau das Pretas foi criado em março de 2016, tem como integrantes Débora Garcia, Elizandra Souza, Jô Freitas, Taissol Ziggy e Thata Alves e realiza apresentações e atividades que reúnem um grande público disposto a vivenciar e compartilhar reflexões que as mulheres expressam por meio da arte.



Nesta primeira edição literária, o Coletivo homenageia as autoras Miriam Alves e Luz Ribeiro, destaques da literatura feminina negra de diferentes gerações. Sábado, das 18h às 20h, no Facebook/saraudaspretas. Vendas do livro no site www.saraudaspretas.com.br.