Sarau Memorial Caymmi presta homenagem a Beth Carvalho

Na edição desta terça (4/06), o Sarau Memorial Troféu Caymmi presta uma homenagem à cantora Beth Carvalho, que faleceu no dia 30 de abril passado. Chamado de Caymmi canta Beth, o espetáculo acontece no Teatro Sesi Rio Vermelho, a partir das 20h, e traz como atrações a cantora Juliana Ribeiro, o compositor Edil Pacheco e o cantor Alexandre Leão.

A produção do evento é do músico e produtor Tuca Morais. Tuca é idealizador do Troféu Caymmi, que teve sua primeira edição em 1985 e já revelou grandes nomes da música baiana e brasileira, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Carlinhos Brown. Além de ter sido um evento que ajudou ao estado a investir em cultura e um incentivo à profissionalização da área musical na Bahia.

O espetáculo é uma comemoração ao aniversário do cantor, compositor e pintor baiano Dorival Caymmi e é uma extensão dos saraus que Morais vinha realizando em sua casa, na Graça, depois de transformar a sala do lugar em um acervo do Troféu Caymmi. O acervo conta com arquivos e documentos jornalísticos, fotográficos, fonográficos, audiovisual de artistas e técnicos que fizeram parte das edições.

Caymmi canta Beth tem direção artística do músico Fernando Marinho e ainda conta com os músicos Maninho (violão e guitarra), Cesário Leony (contrabaixo), Jorge Farofa (percussão) e Kiko Souza (sopro).



SERVIÇO

Evento: Sarau Memorial Troféu Caymmi – Caymmi Canta Beth

Onde: Teatro Sesi – Rio Vermelho

Quando: Terça-feira, dia 4 de junho, às 20h

Ingresso: R$ 20 (intera) e R$ 10 (meia)