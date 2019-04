Sarau reúne artistas solo com produções autorais

Para marcar a 50ª edição do Sarau do Som das Sílabas, o idealizador do evento, o músico e compositor Gabriel Póvoas e a curadora, a poeta Clarissa Machado, recebem os compositores J. Velloso, Luciano Bahia e o poeta Elton Magalhães nesta quinta-feira (25), no Dois Cafés Sabor e Arte, no Rio Vermelho, . A ocasião também comemora a centésima composição autoral de Gabriel Póvoas.

O sarau tem como principal objetivo valorizar a produção de música, poesias e arte autoral na Bahia, abrindo o palco para todos os artistas que queiram se apresentar.

Nomes conhecidos da música popular já passaram pelo evento, como Margareth Menezes, Márcio Melo, Jorge Portugal e Celo Costa. Póvoa, inclusive, tirou dessas apresentações composições para Gilberto Gil e Zélia Duncan.