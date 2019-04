Sarau Troféu Caymmi comemora aniversário do cantor

Como aconteceu no ano passado, o aniversário do cantor, compositor e pintor soteropolitano Dorival Caymmi (1914-2008) será comemorado durante a edição do Sarau Troféu Caymmi.

O evento, que acontece nesta terça (30) a partir das 20h, e traz intérpretes que homenageiam Caymmi nas apresentações, como Marilda Santana e Simone Motta, que já participaram da edição do ano passado. A cantora Aiace também compõe o grupo de artistas que farão o show.

Durante as apresentações, as artistas não só prestam homenagens com músicas, mas também fazem uma análise sobre a vida e as obras construídas por Dorival Caymmi ao longo da sua carreira.

Para completar a programação o evento reúne o violonista Luciano Bahia, que também tocará durante o show.

Já o professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Marielson Carvalho, exibe seu livro Caymminianos Personagens das Canções de Dorival Caymmi, onde também conta sobre a vida do cantor.

Troféu Sarau Caymmi

O quê: Homenagem a Dorival Caymmi

Onde: Teatro Sesi (Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho)

Quando: Terça-feira (30), a partir das 20h

Ingresso: R$20 | R$10

Venda: Na bilheteria do teatro