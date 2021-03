Sarau une música e poesia para celebrar 80 anos de Capinan

Em março do ano passado, a Orquestra Sinfônica da Bahia mudou toda sua programação e fez um esforço para produzir arte no contexto virtual. Foram uma série de ações, batizadas de #OSBAflix e que serão encerradas neste domingo (28), às 17h, com um sarau virtual em homenagem aos 80 anos do poeta e compositor José Carlos Capinan, completados em fevereiro.

Batizado de No Coração do Poeta Cabe a Multidão, o sarau quer fazer um afago no público com música, poesia e um tanto de afeto. O vídeo tem mediação e direção artística do maestro Carlos Prazeres e direção artística e roteiro de Gil Vicente Tavares.

“Após um ano de pandemia, temos visto uma tristeza muito grande de uma sociedade que imaginava que neste momento já estivessêmos em outro estágio da pandemia, com uma maioria da população vacinada”, diz o maestro. “Pensamos então que a melhor forma de produzir conteúdo artístico neste momento é acolher os sentimentos desta sociedade, acolher os sentimentos de cada um de forma a promover uma espécie de catarse virtual coletiva”, completa Prazeres.

Para isso, o sarau funde o erudito ao popular, recebe vários convidados e interage com os fãs. Capinan será celebrado com a participação especial dos cantores e compositores João Bosco, que interpreta Papel Machê (parceria com o baiano) e Roberto Mendes, que interpreta Ya Ya Massemba (dele e de Capinan). E com versões de Moça Bonita, de Capinan e Geraldo Azevedo, e Ponteio, dele e de Edu Lobo, interpretadas pelos músicos da orquestra. Num segundo momento, o sarau contará com solos de músicas do compositor J.S. Bach.

A participação do público vem com vídeos com poemas, mandados para a OSBA através de uma campanha nas redes sociais. Eles se juntam a atores e poetas, como Mariana Paiva, Daniel Farias, Mariana Guimarães, Wendy Andrade, Marcelo Praddo e Denise Correia, que recitarão poesias do homenageado.Neste domingo, às 17h, no (www.youtube.com/teatrocastroalvesoficial).





Foto do ensaio Infra, de Richard Moss, feito com filme infravermelho (Foto: Divulgação)





Fotografia: site do Festival Transatlântico reúne oito belos ensaios

Já imaginou a guerra em tons de rosa? Foi o que fez o fotógrafo irlandês Richard Moss no famoso ensaio Infra (2011), realizado durante os conflitos na República Democrática do Congo, no final dos anos 90. A beleza desconcertante das fotos nos obriga a repensar padrões de cobertura jornalística e de apreciação estética. Mosse é um dos convidados do último dia do II Festival Transatlântico de Fotografia, neste domingo (28), às 16h, no YouTube do Instituto Mário Cravo Neto www.youtube.com/channel/UCAgvM0Vg6klFYKWcjZ2XF3w.. Vale a pena conferir o ensaio de Moss e dos outros sete fotógrafos que estão na programação desta edição do evento no site festivaltransatlantico.com.br/.