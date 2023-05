Sargento da PM que participou de atos golpistas de 8/1 em Brasília é solto

O ex-vereador e sargento da Polícia Militar Josafá Ramos foi solto neste sábado (6) após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Josafá deixou o Batalhão de Choque da coorporação, que fica em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, onde estava preso desde o dia 17 de março, por participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, na sede dos Três Poderes, em Brasília.

Hercules Oliveira, advogado do sargento, informou ao CORREIO que, embora a prisão preventiva tenha sido revogada na terça (2), a decisão só foi cumprida na tarde de sábado porque, segundo ele, "existia um equívoco na decisão" que determinava que "a tornozeleira [eletrônica] deveria ser colocada em Brasília".

Josafa Ramos (Foto: Reprodução)

Ainda de acordo com a defesa, Josafá chegou em Feira de Santana às 20h30, e está em casa com a família.

Medidas cautelares determinadas para Josafá e outros denunciados:

Não poderá usar redes sociais

Passaportes cancelado

Porte de armas está suspenso

Terá que se apresentar semanalmente à Justiça

Não pode se comunicar com outros investigados

Atos terroristas em Brasília

Josafá foi preso em março na oitava fase da Operação Lesa Pátria, que deteve pessoas que participaram, financiaram, omitiram ou fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições.

No total, os policiais federais cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Além de Josafá, outra pessoa foi presa na Bahia.

Os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.