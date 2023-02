Sargento do Exército é flagrado filmando partes íntimas de mulheres em mercado

Um sargento do Exército foi flagrado importunando sexualmente mulheres que faziam compras em um mercado do Distrito Federal. Câmeras de segurança do estabelecimento capturaram o momento em que ele posiciona o celular entre as pernas de clientes que usavam saia, a fim de filmar as partes íntimas das vítimas.

Segundo o g1, o caso aconteceu no último sábado (25), na Vila São José, em Brazlândia. O homem foi detido e liberado em seguida, após assinar um termo se comprometendo a comparecer à Justiça quando chamado.

O vídeo das câmeras de segurança monstra que, em um primeiro momento, o importunador fingiu olhar um produto na prateleira enquanto coloca o celular embaixo da saia de uma mulher que estava no mesmo corredor. A vítima estranhou o comportamento do homem, mas não percebeu o assédio.

Minutos depois, o homem fez uma nova vítima: uma mulher de saia rosa. Ela se abaixou para ver um produto na prateleira e, em seguida, o homem ficou ao lado dela, colocando o celular embaixo da saia.

No entanto, dessa vez, a mulher percebeu a ação do agressor, pegou o celular dele e começou a tirar satisfação. A vítima acionou a PMDF, que levou o agressor até a 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia.

Segundo a polícia, ele confessou o crime e disse que os vídeos estavam salvos no celular dele. Ele foi ouvido e liberado, mas vai responder por importunação sexual.