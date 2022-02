Sargento que matou vizinho no RJ ficará preso e responderá por homicídio doloso

A Justiça manteve a prisão do sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que matou o vizinho Durval Teófilo Filho a tiros na frente do condomínio em que os dois moravam em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (4).

Além disso, a tipificação do crime, inicialmente por homicídio culposo (quando não há intenção de matar), foi alterada para homicídio doloso, ou seja, com intenção. A alteração foi feita pelo Ministério Público durante audiência.

No depoimento, o sargento confirmou que atirou três vezes contra Durval, que era negro, porque acreditava que ele era um criminoso prestes a abordá-lo. O sargento estava dentro de um veículo na porta do condomínio quando Durval se aproximou, chegando em casa.

Depois de atirar em Durval, o sargento notou que o vizinho não estava armado e o socorreu. Ele foi preso no hospital e inicialmente alegou falando à polícia que se tratou de legítima defesa, afirmando que notou "um homem que vinha por trás do carro".

"O declarante acreditava que seria assaltado, pois Durval estava mexendo em algo na região da cintura, o que acreditava ser uma arma de fogo", diz o termo policial. Ele resolveu "antecipar-se" para não ser vitimado. O militar disse ainda que o carro tem películas escuras na janela e além disso chovia e, por isso, "não conseguiu ver com precisão o que Durval estava segurando".

Para Luziane Teófilo, mulher de Durval, está claro que se trata de um caso de racismo. Ela escutou os tiros de casa. “A minha filha, que tem 6 anos, estava esperando por ele. Imediatamente ela olhou pela janela e disse que era o pai dela”, contou ao G1. “Vendo as câmeras, ouvindo a fala do delegado e pelo que os vizinhos estão falando, tenho certeza de que isso aconteceu porque ele é preto. Mesmo eles falando que ele era morador do condomínio, o vizinho não quis saber. Para mim, foi racismo sim”.

Imagens registraram

Um vídeo mostra o momento em que Durval é balado. Aurélio chega de carro ao portão do condomínio. Durval aparece a pé, um pouco atrás do veículo.

De dentro do carro, Aurelio se vira e atira. Depois, ele sai do veículo e se aproxima da vítima. Durval está caído.

Ele alegou para a polícia que o local é violento e registra muitos assaltos e, por isso, ficou nervoso ao ver Durval se aproximando. Ele socorreu o vizinho ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde Durval morreu. Lá mesmo o sargento foi preso.