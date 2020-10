Sartre vai abrir unidade em Amaralina em 2022

Colégio Sartre deixará a Graça e abrirá unidade em Amaralina (reprodução/Google Street)

Após anunciar que fechará a unidade da Graça em 2021, o Colégio Sartre planeja abrir um novo prédio no bairro Amaralina. Fontes próximas da direção da instituição confirmaram à coluna que a inauguração do novo prédio estava prevista para 2021, mas, com a pandemia, os planos foram adiados. Ainda não há informações sobre o local e a data da abertura da unidade.

Fechar a escola da Graça no próximo ano – medida que foi anunciada no mês passado e pegou pais e alunos de surpresa – já estava nos planos da direção. Isso porque o casarão onde a instituição funciona, que era conhecida como Unidade Mãe do colégio e completou 50 anos em 2019, não possibilita reformas e nem adaptações de acessibilidade. O Sartre mantém unidades no Itaigara - em Salvador -, e em Lauro de Freitas.

Carol Magalhães (Lu Prezia/Divulgação)

Sete ondas

Carol Magalhães já decidiu: vai passar o final do ano na Bahia. Sua primeira parada será em Salvador, onde curtirá os festejos natalinos ao lado da família. Em seguida, embarcará rumo a Trancoso. No famoso vilarejo, pulará as sete ondas para celebrar a chegada de 2021.

Itana e Caio Coelho (Arquivo Alô Alô Bahia)

Noite Elegante

Caio Coelho comemorou aniversário com elegante jantar, terça-feira, no Horto Florestal, em Salvador. Na ocasião, recebeu convidados ao lado da esposa Itana Coelho. A noite contou bom buffet do Mignon e decoração de Ferreira Júnior. Várias gerações da família Coelho estiveram presentes.

Sunset

Baiana radicada em Fortaleza, Gil Santos celebra aniversário de 52 anos neste sábado com sunset entre amigos em uma praia, no Ceará. A festa terá decoração assinada pela própria anfitriã e show da cantora Mart´nália.

Ciência da felicidade

A escritora, palestrante e adminis- tradora baiana Sandra Teschner, que se graduou Chief Happiness Officer pela Universidade da Flórida e é especialista em ciência da felicidade, é a única brasileira a participar do WellBeing 360, congresso internacional sobre saúde e bem-estar. No evento, que acontecerá no próximo dia 29, Sandra vai falar sobre a relação entre felicidade e redes sociais. A previsão é de que mais de 150 mil pessoas de todo o mundo veja as palestras online.

Melina Souza (Leandro Silva/divulgação)

Inauguração

A empresária Melina Souza inaugurou nova loja, a Anita, no Shopping Cidade, no itaigara. Além de grifes exclusivas, o espaço conta com uma marca própria de homewear. “Com a pandemia, todos passaram a priorizar o conforto no lar, e isso vale também para o que vestimos. Com isso, os pijamas homewear chegaram com forte tendência, já que possibilitam estarmos confortáveis e, ao mesmo tempo, bem vestidas dentro de casa”, nos disse Melina.

Pé no Jato

A Abaeté Aviação acaba de lançar voos diretos saindo do Aeroporto Internacional de Salvador para Morro de São Paulo, no arquipélago de Cairu. O trecho será operado com frequência diária, com embarque a partir do dia 18 de dezembro. De acordo com Tiago Tosto, sócio e diretor de operações da Abaeté Linhas Aéreas, a saída dos voos está programada para 14h. O foco principal da empresa com essa nova operação, conta Tosto, é justamente fazer essa movimentação turística com mais conforto e rapidez.

Cristina Calumby (Xico Diniz/divulgação)

Reconhecimento

Elegante, religiosa e renomada profissional, Cristina Calumby é escolha de diversos baianos quando precisam de uma arquiteta confiável para projetar residências e empreendimentos corporativos. Primeiro pela competência, e segundo, pela discrição. Cristina será homenageada em almoço para pouquíssimos convidados, na próxima quarta-feira, no Restaurante Lafayette, em Salvador. O encontro, que respeitará as medidas de distanciamento, é uma realização do Núcleo de Decoração da Bahia e marcará o lançamento da nova edição da sua revista, que terá a profissional na capa.