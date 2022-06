Sasha e marido caem no golpe do "sheik" das criptomoedas

Sasha Meneghel e seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, estão processando Francisley Valdevino da Silva, conhecido como o "sheik" das criptomoedas. Eles se conheceram em um culto de igreja evangélica e ficaram encantados com a proposta de investimento que prometia rendimentos de até 8,5%, em um esquema de "locação de criptomoedas".

Francisley é responsável pela Rental Coins, empresa que diz conseguir altos ganhos para os clientes, e é alvo de investigação pela Polícia Federal, suspeito de crime contra o sistema financeiro nacional. Além de Sasha e o marido, o 'Sheik' já fez dezenas de vítimas como pastores e fieis, já que tem grande conhecimento e portas abertas no círculo evangélico, segundo O Globo.

Como o casal não teve o retorno esperado, foi aberto um processo contra o empresário na 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, alegando fraude. O primeiro investimento havia sido no valor R$ 50 mil. Logo depois fizeram mais dois contratos que juntos totalizavam R$ 1,2 milhão.