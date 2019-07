Sasha Meneghel engata romance com José Loreto, garante colunista

José Loreto e Sasha Meneghel terminaram seus relacionamentos recentemente - com Débora Nascimento e Bruno Mantaleone, respectivamente. Na pista, parece que os solteirões resolveram se conhecer melhor, pelo menos é o que garante o programa "Fofocalizando".

Segundo Fábia Oliveira, que fez sua estreia no programa nesta sexta-feira (26), o ator saiu de moto com a modelo pelas ruas do Rio de Janeiro no último sábado (22).

Em junho, o ex-marido de Débora Nascimento esteve em Nova York, onde Sasha mora. Os dois se seguem nas redes sociais, mas nunca postaram fotos juntos.