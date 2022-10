Sasha Meneghel perde mais de R$ 1 milhão ao apostar em criptomoedas

Um prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão para Sasha Meneghel. A filha da apresentadora Xuxa investiu em uma empresa do empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins" e acabou perdendo o valor exorbitante após o esquema de fraudes com criptomoedas ser investigado.

A Polícia Federal confirmou a informação nesta quinta-feira (6). De acordo com o G1, Sasha não recebeu os valores investidos. O grupo que realizava as fraudes usava o dinheiro para a compra de imóveis caros, roupas de grife, jóias, embarcações, reformas, viagens e diversos gastos de luxo.

(Foto: Divulgação/Polícia Federal)

Na operação, que foi deflagrada nesta quinta, agentes apreenderam dinheiro em espécie, diversas jóias, carros, relógios de luxo, barras de ouro e outros bens ligados à Francisley Silva, que atuava como chefe da organização e tinha mais de cem empresas abertas pelo país. A quadrilha aplicava golpes no Brasil e no exterior desde 2016, segundo investigações.

Além da filha de Xuxa, outras personalidades da mídia também foram vítimas dos golpes, como jogadores de futebol. A operação foi realizada em diversos estados, como em Curitiba, São José dos Pinhais, no Paraná, além de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri, São José do Rio Preto, em São Paulo, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.