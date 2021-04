Saudações com tiros marcam a morte do príncipe Philip em todo o Reino Unido

Saudações com tiros neste sábado, 10, marcam a morte do príncipe Philip, duque de Edimburgo e marido da rainha Elizabeth II. As cerimônias acontecerão ao longo do dia em todo o Reino Unido, em Gibraltar e no mar.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que as baterias vão disparar 41 tiros a cada minuto a partir do meio-dia em cidades como Londres, Edimburgo, Cardiff e Belfast, bem como Gibraltar e navios de guerra da Marinha Real.

Saudações com tiros também marcaram as mortes da Rainha Vitória em 1901 e Winston Churchill em 1965. As autoridades estão encorajando a assistir às saudações online ou na televisão de casa em meio à pandemia de coronavírus.

Philip morreu na sexta-feira, 9, aos 99 anos. A população, em luto, está deixando flores novamente em frente ao Palácio de Buckingham e ao Castelo de Windsor, um dia depois de sua morte.

Pequenos grupos de pessoas se reuniram, na manhã de sábado, perto dos portões da frente do Palácio de Buckingham, onde o Union Jack voa com metade da equipe.

Anteriormente, as flores deixadas lá na sexta-feira foram retiradas e colocadas na parte de trás de uma van. Os funcionários do palácio têm incentivado as pessoas a não irem ao Palácio de Buckingham ou ao Castelo de Windsor para deixar flores em meio à pandemia do coronavírus. (AP).