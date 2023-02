Saudade do Carnaval? Ressacas pela cidade podem ajudar a curar seu sofrimento; veja lista

Quando bate meio-dia da quarta-feira de Cinzas, começa o luto. O que não falta é folião e foliã que só queria que a fantasia, de fato, fosse eterna e o viver seja um eterno festejar do carnaval.

Para manter um pouquinho do calor no coração trazido pela festa e recordar dos momentos que se foram, atrás do trio elétrico, há uma programação de ressacas para alegrar o coração dos inimigos do fim. E com uma boa diversidade de estilos, para atender a maioria dos públicos.

Começando pela Mostra Hip-Hop em Movimento, que acontece na próxima sexta-feira (24), no Largo Quincas Berro D'Água - Pelourinho, e conta com shows de Cronista do Morro, Ravi Lobo e Underismo. DJ Branco comanda a discotecagem enquanto o videomapping é assinado pelo VJ Gabiru, que ainda grafita ao vivo com com Questão e Lee 27. O ingresso custa R$10 a inteira.

No dia seguinte, o sábado (25), Gerônimo é quem faz a sua ressaca com a banda Mont Serrat. A festa acontece no Palco Viração, da Casa Rosa do Rio Vermelho, e continua a celebração dos 50 anos de carreira do artista, que convida Juliana Ribeiro e Sarajane. Os ingressos custam R$60 inteira e R$30 a meia, ainda em primeiro lote.

Caso você ainda não esteja satisfeito, o domingo (26) também tem uma programação especial, com o último ensaio de verão da Timbalada, evento tradicional de pós-folia e que marca o fim da atual temporada de verão da Banda, hoje comandada por Denny e Buja. Os ingressos custam de R$180 (meia pista) a R$400 (Lounge).

Quem aguentar (ou preferir) esperar a virada do mês para atenuar ou reduzir os impactos financeiros do Carnaval ainda tem duas boas festas para curtir, ambas no Santo Antônio Além do Carmo. A ressaca do Bloco De Hoje A 8 acontece no dia 5 de março, com ingressos custando R$40.

Já no dia 11, tem ressaca do Baile do Urso, com Afrocidade e Skanibais, além do DJ Pureza. Aqui, o valor de é de R$60. Os dois acontecem na área de eventos da Paróquia do Santo Antônio Além do Carmo.