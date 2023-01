Saudade do ex? Técnico é demitido e recontratado 48h depois

O Salernitana demitiu o técnico Davide Nicola após sofrer um goleada de 8x2 da Atalanta no último domingo (15), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. O clube, porém, parece ter se arrependido da decisão. Dois dias depois, o mesmo treinador foi contratado.

O anúncio foi feito pelo próprio Nicola nas redes sociais. O comandante de 49 anos disse que recebeu uma ligação do presidente do Salernitana, Danilo Iervolino, e aceitou retornar à equipe após ouvir os argumentos do dirigente. Até então, o técnico fazia sua segunda temporada à frente do clube de Salerno.

"Acredito nesta equipe, assim como nos homens que a compõem. Tal como acredito no grande clube que está por trás dela. Amo Salerno e acredito cegamente no projeto. Estes são os homens de que não quero abrir mão. Agradeço ao presidente por me ter chamado de volta", publicou.

"Esta é a demonstração de que o novo futebol é um futebol de paixão e de coração, e, por isso, quero retribuir sua confiança com todas as minhas forças e com toda a paixão que tenho", completou Nicola, que também acumula passagens por outros clubes da Itália, como Genoa, Torino, Udinese, Crotone, Bari e Livorno.

Ao longo das 48 horas em que o técnico esteve afastado, a imprensa italiana publicou que a Salernitana demonstrou interesse em Paulo Sousa, ex-Flamengo e atualmente sem clube, como o possível substituto. Mas, aparentemente, o clube preferiu dar mais uma chance a Nicola, que também é ex-jogador.

A Salernitana ocupa atualmente o 16º lugar do Campeonato Italiano, com 18 pontos. O próximo compromisso da equipe na competição será neste sábado, às 14h, contra o líder Napoli.