Saúde à granel: a força e os desafios do comércio de produtos naturais é tema de live

Já imaginou a possibilidade de chegar no mercado e comprar apenas as quantidades necessárias para o uso, sem a necessidade de ficar guardando ou até mesmo jogando fora produtos que estragaram? A empreendedora Renata Brasil pensou nisso e em uma série de outras questões que pudessem aliar consumo consciente e alimentação saudável com preços mais justos. “Morei alguns anos fora do país e via que a alimentação saudável e sustentável não poderia ficar restrita às classes sociais mais abastadas”, conta.

Há um ano, Renata lançava a loja Brasil à Granel pautada em atendimento, qualidade e preço. A receita deu tão certo que mesmo em meio à crise econômica, ela vai abrir a segunda loja. “Fiz muito cursos, participei de eventos antes de iniciar o meu negócio. Estava ciente dos desafios do empreendedorismo. O planejamento inicial e os cuidados com a gestão me fortaleceram. Aprendi neste momento que empreender nos faz crescer como pessoa”, completa.

Toda as experiências de Renata serão compartilhadas com Flávia Paixão, na live Empregos & Soluções, do CORREIO , nessa quarta-feira, às 18 horas, no Instagram do jornal. Durante o encontro, Renata abordará questões como se preparar antes de iniciar um negócio e a importância de um plano para ajudar a enfrentar as crises, a gestão nesse cenário de crise sanitária, além de falar como se planeja para conciliar as atividades como produtora de eventos, DJ, empresária.