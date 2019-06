Saúde avança em Salvador

A saúde tem sido uma prioridade da gestão do prefeito ACM Neto, que vem superando os desafios diante de um cenário no qual a maioria dos municípios passa por dificuldades para manter qualitativamente esses serviços em função do contingenciamento de repasses por parte dos Estados e da União.

Apesar disso, a nossa atuação frente à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciada em maio de 2018, foi marcada pelo investimento de 20% do orçamento próprio da Prefeitura de Salvador na saúde pública, permitindo à capital baiana manter e ampliar os serviços mesmo diante de uma conjuntura desfavorável.

Os recursos direcionados para a pasta da saúde são utilizados na manutenção do funcionamento da atenção básica, atenção primária, assistência hospitalar e ambulatorial, odontologia, suporte na prevenção de doenças, terapêutico e psicossocial, bem como na administração geral da SMS.

A perspectiva futura é a de que possamos implementar ainda mais a oferta no atendimento à população soteropolitana graças ao aporte de R$ 56 milhões do Governo Federal para a ampliação do teto de investimentos dos serviços de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Por meio de portaria publicada na última semana, o Ministério da Saúde (MS) já liberou R$ 12,6 milhões deste montante, que serão destinados para o custeio e qualificação de Unidades de Pronto Atendimento de Salvador. Os R$ 43,4 milhões restantes serão liberados pelo Governo Federal, logo após publicação no Diário Oficial do Estado, uma vez que a resolução já foi aprovada pela CIB Bahia, instância colegiada que no âmbito do SUS pactua o processo de gestão nos níveis Estadual e Municipal, criando mecanismos institucionais para o fortalecimento da capacidade de gestão em ambas esferas.

O implemento financeiro foi fruto de articulação por nós desenvolvida junto ao MS que permitiu a rápida liberação dos recursos. Em Brasília, envidei esforços, apresentando argumentos consistentes sobre a importância desse incremento para darmos segmento à ampliação da oferta daqueles serviços.

Esses recursos, que beneficiarão diretamente os usuários do SUS, permitirão à SMS continuar avançando na implantação de novas UPAs, como a que está sendo construída na Cidade Baixa, além de custear os serviços que já estão em funcionamento.

No campo da alta e média complexidade, beneficiado pelo aporte financeiro, encontram-se exames como os de tomografia computadorizada, ressonância magnética e colonoscopia, que historicamente apresentavam relevantes demandas reprimidas, mas que estão sendo corrigidas e nos permitirá reduzir as filas de espera, com subsequente impacto positivo para acesso dos usuários. Simultaneamente, com a inauguração do serviço ambulatorial do Hospital Municipal de Salvador já é possível observar avanços significativos na oferta daqueles exames.

A perspectiva é a de que possamos aumentar ainda mais o contingente de pessoas a serem beneficiadas com um serviço de atenção à saúde inclusivo e bem-sucedido, conectando com brevidade equipes de profissionais da área, como médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, no pronto-atendimento às demandas de saúde da população.

Luiz Galvão é secretário de Saúde do Município de Salvador