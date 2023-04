Saúde de Salvador intensifica combate ao Aedes aegypti em diversos bairros neste sábado (29)

Para reforçar o combate ao Aedes, mosquito transmissor da dengue, zika e chikugunya, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) realiza ações especiais contra o vetor neste sábado (29) em bairros de Salvador.

As mobilizações com bloqueio de transmissão espacial e focal do mosquito com aplicação de inseticida a UBV acontecem, de 08h às 12h, nos bairros de Itapuã, Piatã, Estrada das Barreiras, São Gonçalo do Retiro, Tancredo Neves, Nova Brasília, Mussurunga I, São Marcos, Novo Marotinho, Santa Mônica, com o intuito de frear o ciclo de transmissão em localidades onde houve casos confirmados para as arboviroses na capital baiana,

De acordo com Isolina Miguez, coordenadora do CCZ, esta ação especial é fundamental para intensificar prevenção e controle das Zoonoses na cidade, além das mobilizações diárias feitas pelos agentes nas diversas localidades:

“Nestas inspeções para controle vetorial, além da aplicação de inseticida, estão propagando mensagens educativas para que cada cidadão esteja vigilante para evitar a proliferação do mosquito na comunidade em que vive. É sempre importante ressaltar o papel fundamental que cada um tem para manter suas casas e comunidades livres de focos do Aedes, com medidas simples que devem fazer parte da rotina de cuidado com suas residências”, declara.

A secretária da Saúde e vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, destaca a importância da interação entre o CCZ e a população. “Para obtermos com uma cidade mais segura e prevenida, a população pode auxiliar evitando deixar destampados recipientes que possam acumular água, pois são responsáveis por 90% dos potenciais criadouros do mosquito. E, em casos de presenciar focos, o soteropolitano pode ligar no 156 e acionar uma inspeção do CCZ”, reforça Ana Paula.