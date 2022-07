Saúde inclusiva e tecnológica para a população negra

O ano era 2019 e o cirurgião dentista Arthur Lima atendeu uma pessoa que desejava não apenas um especialista em tratamento de canal, mas um profissional que também fosse negro.O interesse não passou desapercebido pelo jornalista Igor Leo Rocha, que se deu conta que nunca havia sido atendido por um profissional de saúde negro e essas experiências acenderam uma luz sobre um problema que precisava ser solucionado.

Nascia assim o projeto de uma plataforma de teleatendimento capaz de solucionar o problema social da invisibilidade dos profissionais negros na área de saúde. Atualmente, a plataforma AfroSaúde se concentra nos marcadores raciais e diversidade,contando com mais de 1.200 profissionais negros de saúde, sendo que 60% estão voltados para a saúde mental, com psicólogos e psiquiatras, além de manter uma rede com mais de 30 especialidades.

Arthur Lima e Igor Rocha, idealizadores da AfroSaúde, serão os convidados dessa semana do Programa Empregos e Soluções, na página do Jornal Correio, no Instagram. Os sócios e empreendedores falarão sobre os desafios do início do projeto que, como a maioria dos empreendimentos, começou sem aporte financeiro."Em 2019, a AfroSaúde teve investimento inicial de R$ 36 mil e só dois anos mais tarde veio o primeiro investimento-anjo", conta Arthur.

Outro desafio enfrentado pela dupla disse respeito aos questionamentos sobre uma possível segregação, pelo foco em profissionais negros, atendimento humanizado para pessoas pretas e a diversidade. "Atualmente, nosso maior obstáculo é levar a solução para dentro das empresas, mostrando como esse programa é estratégico também para os negócios", completa Igor, ressaltando que não se trata de um benefício, mas de uma iniciativa que deve ser inserida nas dinâmicas de equipes, olhando as pessoas de forma única. "A diversidade e a inclusão devem ser valores perenes dentro do ambiente corporativo", complementa.

Sem esconder a satisfação, os criadores da AfroSaúde comemoram o fato da health tech ser referência em cuidados para a diversidade e trabalhar constantemente para provar que a tecnologia encurta distâncias e pode promover atendimento humanizado e de qualidade, com acolhimento e cuidado. " A rede de profissionais parceiros é outra grande conquista da plataforma AfroSaúde, eles estão em evidência nesse processo e são o coração da plataforma. Nossa meta agora é poder estar presentes dentro de empresas renomadas, que se preocupam com a questão da diversidade para além do discurso",diz Arthur.

Atualmente, a AfroSaúde e o Programa de Saúde Mental Corporativo está no Semente Preta, do Nubank, e no Black Founders Fund,do Google For Startups. Se você quiser conhecer mais sobre a iniciativa, não deixe acompanhar o programa ao vivo dessa quarta-feira, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Vale lembrar que o Empregos e Soluções fica gravado depois da apresentação para quem desejar rever algum trecho da conversa com a consultora Flávia Paixão.